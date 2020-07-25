Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

Новорожденный мальчик, похищенный из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружен в Калмыкии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Женщина, совершившая это преступление, задержана.

Подробности этого ЧП пока не разглашаются. Известно лишь то, что младенец исчез из родильного отделения ЦРБ около трех часов ночи. К его поискам незамедлительно подключились полицейские. По горячим следам ребенок найден, его жизни ничего не угрожает.

Прокуратура региона взяла на контроль ход расследования уголовного дела и организовала проверку организации работы медицинского учреждения.

Следственные органы возбудили уголовное дело. Его расследование продолжается.