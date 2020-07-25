Россиянам придется ехать отдыхать в маске и со справкой

Чтобы не заболеть коронавирусом на курорте, рекомендуется в общественных местах соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Он также добавил о необходимости тщательно мыть руки и использовать кожные антисептики.

Вирус никуда не ушел: необходимо быть разумными и соблюдать меры безопасности, отметил главный специалист Минздрава по санаторно-курортному делу Михаил Никитин.

"Многие курорты, Черноморское побережье Краснодарского края, Крым, пользуются сейчас особенной популярностью. Идет большое движение - заезды пациентов в санатории, гостиницы заполняются. Кто-то едет к родственникам и знакомым. Если при этом соблюдать соответствующие меры - дистанцироваться, не иметь контактов с незнакомыми людьми, носить маску и перчатки - это минимизирует риск. При потере бдительности можно ожидать разного результата", - сказал он.

Никитин также подчеркнул, что большинство санаториев в стране работают. Некоторые курорты в Краснодарском крае начали сезон еще первого июня. К середине лета уже Сочи, Анапа и Геленджик встречали отдыхающих. По его словам, открыты санатории Воронежской и Ярославской области, Ставропольского и Алтайского края и многие другие. Разрешение о начале курортного сезона принимали региональные власти, ориентируясь на рекомендации Роспотребнадзора и общую эпидемиологическую ситуацию в субъекте.

Главный специалист по санаторно-курортному делу рассказал, что сегодня при поездке в санаторий, кроме всех обязательных документов, потребуется справка об отсутствии контактов с инфекционными больными за последние 14 дней, в том числе, с пациентами с коронавирусной инфекцией. В некоторых регионах могут потребовать лабораторного подтверждения отсутствия COVID-19 или предложить сдать анализ при заезде в санаторий. "Например, для госпитализации по реабилитации, даже если это отделение специализированное и находится при санатории, то там обязательно сдается анализ на COVID-19. В целом, санатории подготовились", - подытожил Никитин.