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25.07.2020 12:07
Рубрика: Происшествия

В Керченском проливе затонул бронетранспортер

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В Керченском проливе затонул бронетранспортерОдин из трех бронетранспортеров, форсировавших Керченский пролив в рамках акции "Керченский десант "Дорога мужества", затонул из-за неблагоприятных погодных условий. Экипаж эвакуирован, угрозы разлива топлива нет. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря организатора акции - межрегиональной общественной организации "Военно-техническое общество" Андрея Коннова сообщило РИА Новости.

Акция началась утром в субботу 25 июля, когда машины стартовали с берега станицы Тамань (поселок Рыбацкое). Конечной целью БТР был берег в районе поселка Героевское (ранее Эльтиген) в Керчи. Дистанция перехода составляла 15 километров.

Фото: Пресс-служба МЧС по Республике Крым
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По словам Коннова, двигавшийся первым в колонне БРДМ-2 прошел пять километров и вышел на отрезок, где было сильное течение, вызванное неоднородными перепадами глубины.

- На это наложился фактор сильного бокового ветра, о котором мы не были предупреждены, - отметил пресс-секретарь. - Ветер оказался сильнее, чем мы ожидали. Таким образом, вода начала поступать в БРДМ-2. Попытки спасти машину после эвакуации последнего члена экипажа не увенчались успехом.

Два остальных бронетранспортера по требованию МЧС вернулись на точку старта в Тамань. Сейчас спасатели решают вопрос извлечения БРДМ-2 из воды.

Акция "Керченский десант "Дорога мужества" ежегодно проводится с июля 2017 года. Тогда два экипажа на БРДМ-2 пересекли Керченский пролив, преодолев 15 км за два часа 50 минут. "Керченский десант" вошел в Книгу рекордов России как "Преодоление наибольшего расстояния морского пути на двух бронемашинах БРДМ-2".

Керченско-Эльтигенская десантная операция, что длилась с 31 октября по 11 декабря 1943 года, позволила советским войска оттянуть с перекопского направления значительные силы гитлеровцев и сорвать их намерение нанести контрудар по наступающим войскам 4-го Украинского фронта. Захваченный Керченский плацдарм затем использовали при освобождении Крыма.

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