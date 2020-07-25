В Краснодаре обнаружили реактивный снаряд от "Катюши"

В столице Кубани рабочие на строительной площадке нашли реактивный снаряд от реактивной системы залпового огня БМ-13, которую в народе прозвали "Катюша".

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, боеприпас времен Великой Отечественной войны уничтожили прибывшие на место специалисты.

- Взрывотехники ОМОН Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю обследовали и уничтожили снаряд времен войны, обнаруженный строителями в ходе земляных работ в Прикубанском округе Краснодара, - говорится в сообщении ведомства.

Неизвестно, сколько 132 миллиметровый снаряд пролежал в земле, но он все еще мог представлять опасность.

МБ-13, больше известная как "Катюша", - это бесствольная система полевой реактивной артиллерии, принятая на вооружение 21 июня 1941 года, за день до начала Великой Отечественной войны. В ходе сражений боевая машина показала себя как грозное и мощное оружие. Всего за годы войны было выпущено около десяти тысяч установок БМ-13.