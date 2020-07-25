В Крыму ночные поиски 3-летнего мальчика не дали результата

По состоянию на утро 25 июля поиски пропавшего в селе Строгановка Симферопольского района 3-летнего мальчика не принесли никаких результатов. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Крыму.

В пресс-службе рассказали, что на месте по-прежнему работают сотрудники ОМВД по Симферопольскому району, спасатели-кинологи и следователи Следственного комитета РФ. К поисковым работам также привлечены сотрудники Росгвардии и МЧС. В поисках ребенка компетентным органам помогают местные жители.

По словам участвующих в поиске волонтеров, к 3.00 субботы поисковики прочесали район в радиусе пяти километров. Практически все жители села провели ночь на ногах, проводя подворовые обходы и с фонариками исследуя все места, где ребенок мог пострадать от несчастного случая или заснуть после нескольких часов бодрствования. Также спецслужбы обследуют окружающую местность с помощью квадрокоптеров и поисковых собак. Утром волонтеры начали формировать мобильные группы для расширения района поиска.

Как сообщалось, Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка.