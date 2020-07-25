В Крыму ответили на призыв Климкина сделать полуостров проблемой РФ

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин погорячился, призывая превратить Крымский полуостров во внутреннюю и внешнюю проблему России. Такое мнение РИА Новости высказал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя соответствующее заявление экс-главы украинского МИД.

Ранее Климкин на своей странице в Facebook напомнил, что 23 июля исполнилось 80 лет со дня подписания Декларации Уэллеса, закреплявшей отказ Соединенных Штатов признавать Литву, Латвию и Эстонию частью Советского Союза, из состава которого эти республики вышли в начале 1990-х), а 25 июля отмечается вторая годовщина подписания США декларации о непризнании присоединения Крыма к Россиийской Федерации. В связи с этим экс-глава МИД Украины призвал превратить полуостров "во внутреннюю и внешнюю проблему для России".

Бальбек усомнился в том, проблемы, на необходимости создания которых настаивает украинский дипломат, способы вынудить Россию отдать свою территорию. Парлментарий напомнил, что республика обеспечена всем необходимым, как и все субъекты РФ.

Подогревать себя, а заодно и баламутить общественность уже стало визитной карточкой экс-министра иностранных дел Украины, - констатировал депутат.

По его словам, несмотря на то, что и Киев и так с 2014 года создает проблемы Крыму, на полуострове решен вопрос энергетической и территориальной безопасности.

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов уверен, что "вышедший в тираж третьесортный политик" Климкин способен создавать проблему только для Украины. Также он назвал "смехотворными" аналогии между ситуацией со странами Балтии в составе СССР и настроениями крымчан, большинство из которых гордится воссоединением полуострова с Россией.