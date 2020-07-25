В Новороссийске открыли тренировочные комплексы для военных моряков

Командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников открыл в Новороссийске уникальные комплексы для обучения и тренировок водолазов и военных моряков. Как сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского региона, тренировки здесь будут проходить экипажи кораблей ЧФ.

- Открыты два учебно-тренировочных комплекса - по спасательной и легководолазной подготовке "Афалина" и по борьбе за живучесть кораблей "Гефест", - говорится в сообщении информотдела.

В комплексе "Афалина" военнослужащие смогут в условиях приближенных к реальным проходить подготовку к выполнению водолазных работ и получать теоретические и практические знания, оставаясь на берегу. Тренировочная база оборудована современным водолазным снаряжением и рассчитана на 25 обучаемых.

В комплексе "Гефест" личный состав надводных кораблей может практиковаться в устранении аварийных ситуаций. Например, отработать практические действия с поступлением воды в разных отсеках корабля или по устранению пробоин.