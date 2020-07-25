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25.07.2020 20:23
Рубрика: Общество

В США создали прибор для мгновенного выявления коронавируса

Текст: Михаил Русин
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Американские ученые из Университета Джорджа Вашингтона разработали чрезвычайно компактное устройство, позволяющее незамедлительно выявлять у человека наличие COVID-19.

Как сообщает MedicalXpress, этот миниатюрный прибор можно сравнить с прядью волос с золотым покрытием. При взаимодействии с молекулами разных веществ, устройство дает световой сигнал разного цвета, а искусственный интеллект на основе этих данных может выявить содержащийся в крови пациента коронавирус.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Исследователям даже удалось произвести калибровку прибора таким образом, что он может отличать вирусную инфекцию от антител, которые присутствуют в крови человека после болезни. Также сообщается, что поверхность устройства покрывается специальными реагентами, реагирующими на коронавирус. После его обнаружения прибор изменяет цвет индикатора. Для обработки теста потребуется совсем немного времени.

"Это устройства, с помощью которых специалист в области здравоохранения мог бы проводить тестирование в полевых условиях в месте оказания медицинской помощи. Они чрезвычайно быстры, и вы проводите тестирование прямо там, а не отправляете свой образец в большую лабораторию с огромной потерей времени. Это позволило бы немедленно выявить, кого нужно поместить на карантин, и начать отслеживание контактов", - говорят создатели прибора.

По их мнению, такая техника позволит формировать базы данных о заражении в режиме реального времени и загружать информацию прямо в облачные хранилища.

Ученые, правда, признают, что необходимо еще найти ответы на ряд вопросов для запуска прибора в производство, но они уже сейчас воодушевлены открывающимися возможностями.

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