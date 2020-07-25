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25.07.2020 15:18
Рубрика: Происшествия

Затопление БТР в Керченском проливе попало на видео

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Инцидент с затоплением одного из трех бронетранспортеров, которые утром форсировали Керченский пролив в рамках акции "Керченский десант "Дорога мужества", попал на видео.

Фото: vk.com/rosgvard_krasnodar
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На записи видно, как вода поступает в машину, из-за чего ту начинает кренить на сторону. Как говорится в титрах, сопровождающих ролик, около 18 минут специалисты пытались спасти БРДМ, однако их попытки не увенчались успехом.

Ранее в пресс-службе организатора акции - межрегиональной общественной организации "Военно-техническое общество" - сообщили, что шедший первым в колонне БРДМ-2 прошел пять из запланированных 15 километров пути и вышел на отрезок, где было сильное течение, вызванное неоднородными перепадами глубины. На фоне сильного ветра, о котором организаторов акции не предупредили, вода начала поступать в машину. Организаторы мероприятия исключили угрозу разлива топлива в связи с герметичностью баков.

Напомним, утром машины стартовали с берега станицы Тамань в поселке Рыбацком. Их конечной целью был берег в районе поселка Героевское (ранее Эльтиген) в Керчи.

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