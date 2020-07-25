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25.07.2020 12:17
Рубрика: Общество

Писатель Владислав Крапивин попал в больницу с пневмонией

Текст: Елена Мационг
Фото: Из личного архива Владислава Крапивина Фото: Из личного архива Владислава Крапивина
Фото: Из личного архива Владислава Крапивина

Легендарный детский писатель Владислав Крапивин попал в реанимацию одной из больниц Екатеринбурга.

Как сообщили родственники Владислава Петровича, заболевание не связано с коронавирусом. Но состояние довольно тяжелое, врачи борются за его жизнь.

Фото: Из личного архива Владислава Крапивина
Беседа с Владиславом Крапивиным в канун его 80-летия

За здоровьем 81-летнего писателя следят и волнуются его многочисленные читатели, на его книгах выросло уже не одно поколение подростков всей страны.

- Врачи, сейчас стараются, конечно, сделать все, чтобы поднять его на ноги, - рассказала невестка писателя, руководитель известного детского отряда "Каравелла" Лариса Крапивина. - Мы с ним постоянно на связи, разговариваем по несколько раз в день. Надеемся, что он обязательно поправится и все будет хорошо.

Напомним, Владислав Крапивин написал такие любимые детьми произведения, как "Оруженосец Кашка", "Валькины друзья и паруса" , "Бегство рогатых викингов", "Тень Каравеллы", "Алые перья стрел", "Мальчик со шпагой" и другие.

В Екатеринбурге недавно прошли съемки фильма "Тень Каравеллы" по одноименной книге Владислава Крапивина. Режиссером и автором сценария выступила Лариса Крапивина.

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