Писатель Владислав Крапивин попал в больницу с пневмонией

Легендарный детский писатель Владислав Крапивин попал в реанимацию одной из больниц Екатеринбурга.

Как сообщили родственники Владислава Петровича, заболевание не связано с коронавирусом. Но состояние довольно тяжелое, врачи борются за его жизнь.

За здоровьем 81-летнего писателя следят и волнуются его многочисленные читатели, на его книгах выросло уже не одно поколение подростков всей страны.

- Врачи, сейчас стараются, конечно, сделать все, чтобы поднять его на ноги, - рассказала невестка писателя, руководитель известного детского отряда "Каравелла" Лариса Крапивина. - Мы с ним постоянно на связи, разговариваем по несколько раз в день. Надеемся, что он обязательно поправится и все будет хорошо.

Напомним, Владислав Крапивин написал такие любимые детьми произведения, как "Оруженосец Кашка", "Валькины друзья и паруса" , "Бегство рогатых викингов", "Тень Каравеллы", "Алые перья стрел", "Мальчик со шпагой" и другие.

В Екатеринбурге недавно прошли съемки фильма "Тень Каравеллы" по одноименной книге Владислава Крапивина. Режиссером и автором сценария выступила Лариса Крапивина.