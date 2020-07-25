В Екатеринбурге от COVID-19 умер легендарный тренер по боксу

Сегодня днем в больнице Екатеринбурга умер один из лучших тренеров страны по боксу, руководитель спортивно-дворового клуба "Гонг" в Каменске-Уральском Александр Николаев.

Сначала с подозрением на коронавирус он находился в больнице родного города. Но после того, как ему стало резко хуже, его перевели в Екатеринбург.

Как сообщили в федерации бокса Каменска-Уральского, врачи боролись за жизнь Александра Федоровича до последнего, но сердце его не выдержало.

Легендарный уральский тренер воспитал нескольких боксеров-чемпионов. Один из них - непобежденный российский профессиональный боксер Александр Беспутин, завоевавший в 2019 году пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).