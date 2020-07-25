Новости

Пентагон пообещал раскрыть данные об НЛО 16:29
Умер продюсер и актер Гарри Клейн 16:29
В Сети появился фрагмент из финальной серии 10 сезона "Ходячих мертвецов" 16:12
"Зенит" и "Химки" назвали составы на финал Кубка России 16:11
Второй спин-офф "Ходячих мертвецов" получил трейлер и дату премьеры 15:59
В Крыму ответили на призыв Климкина сделать полуостров проблемой РФ 15:58
У 6-го сезона спин-оффа "Ходячих" появились трейлер и дата премьеры 15:47
В Екатеринбурге от COVID-19 умер легендарный тренер по боксу 15:38
Продолжение "Ходячих мертвецов" отложили из-за коронавируса 15:37
В Ростовской области из роддома похитили младенца 15:31
Пляжи Танзании ворвались в топ курортов у россиян 15:30
Госпитализирована "секс-символ СССР" Елена Кондулайнен 15:24
Затопление БТР в Керченском проливе попало на видео 15:18
В Петербурге известного программиста с ДЦП не пустили в такси 15:13
Видео: явление Ктулху в трейлере сериала "Страна Лавкрафта" 15:04
Зоопарки на Урале начали выходить из карантина 14:44
"Рубин" отказал "Спартаку" в трансфере Кварацхелии 14:32
В Китае ужесточили меры безопасности из-за закрытия генконсульства США 14:25
Источник: "Милан" готовит предложение по Алексею Миранчуку 14:14
В Краснодаре обнаружили реактивный снаряд от "Катюши" 14:00
В поисках трехлетнего мальчика в Крыму задействовали 2000 человек 13:26
Ученые разработали принципиально новый метод лечения герпеса 12:47
Петербуржцам впервые с весны разрешили ходить в лес 12:31
В ДТП в Дагестане погибли пять человек 12:29
В Омской области объявили режим ЧС из-за засухи 12:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Иностранцам упростили получение гражданства России
Иностранцам упростили получение гражданства России
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
25.07.2020 15:38
Рубрика: Общество

В Екатеринбурге от COVID-19 умер легендарный тренер по боксу

Текст: Елена Мационг
Фото: Свердловская областная федерация бокса Фото: Свердловская областная федерация бокса
Фото: Свердловская областная федерация бокса

Сегодня днем в больнице Екатеринбурга умер один из лучших тренеров страны по боксу, руководитель спортивно-дворового клуба "Гонг" в Каменске-Уральском Александр Николаев.

Сначала с подозрением на коронавирус он находился в больнице родного города. Но после того, как ему стало резко хуже, его перевели в Екатеринбург.

Как сообщили в федерации бокса Каменска-Уральского, врачи боролись за жизнь Александра Федоровича до последнего, но сердце его не выдержало.

Легендарный уральский тренер воспитал нескольких боксеров-чемпионов. Один из них - непобежденный российский профессиональный боксер Александр Беспутин, завоевавший в 2019 году пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

В регионах Общество Утраты Спорт Бокс Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Минздраве спрогнозировали темпы осеннего распространения COVID-19
В Крыму ответили на призыв Климкина сделать полуостров проблемой РФ
Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым
США скупили 90% мирового запаса препарата против COVID-19
Собянин сообщил о бесплатной вакцинации от коронавируса
Чему мы научились за полгода борьбы с COVID-19
Разработчики ЕГЭ рассказали, сколько стобалльников будет в этом году