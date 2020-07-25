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25.07.2020 14:44
Рубрика: Общество

Зоопарки на Урале начали выходить из карантина

Текст: Елена Мационг
Фото: Татьяна Андреева

Сегодня в Екатеринбурге после почти четырехмесячного перерыва из-за пандемии возобновил работу зоопарк.

Посетителям на входе измеряют температуру, рекомендуют воспользоваться антисептиком, при этом на каждой клетке с животными установлен значок в виде маски. Что говорит об обязательном их ношении посетителями.

Фото: instagram.com/nskzoo
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Как говорят специалисты, животные тоже могут быть подвержены инфекциям. В частности, у них могут быть и свои виды коронавируса. Так что меры безопасности важны не только для здоровья людей, но и животных.

Посмотреть обитателей зоопарка можно во всех уличных павильонах, где животные живут круглый год. Все обитатели зимних вольеров сейчас переведены в летние.

К слову, для исключения встречных потоков посетителей вольеры с животными расположены с правой стороны. Как отмечают сотрудники зоопарка, пока животные находились на самоизоляции, некоторые обзавелись потомством.

В частности, здесь родились лисята, скунсы, зеленые мартышки. Посетителей просят вести себя тихо, поскольку детеныши еще не видели большого количества людей, да и здешние старожилы уже успели отвыкнуть от большого потока желающих на них посмотреть.

Отметим, что на Урале открылся также и зоопарк в Челябинске.

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