Зоопарки на Урале начали выходить из карантина

Сегодня в Екатеринбурге после почти четырехмесячного перерыва из-за пандемии возобновил работу зоопарк.

Посетителям на входе измеряют температуру, рекомендуют воспользоваться антисептиком, при этом на каждой клетке с животными установлен значок в виде маски. Что говорит об обязательном их ношении посетителями.

Как говорят специалисты, животные тоже могут быть подвержены инфекциям. В частности, у них могут быть и свои виды коронавируса. Так что меры безопасности важны не только для здоровья людей, но и животных.

Посмотреть обитателей зоопарка можно во всех уличных павильонах, где животные живут круглый год. Все обитатели зимних вольеров сейчас переведены в летние.

К слову, для исключения встречных потоков посетителей вольеры с животными расположены с правой стороны. Как отмечают сотрудники зоопарка, пока животные находились на самоизоляции, некоторые обзавелись потомством.

В частности, здесь родились лисята, скунсы, зеленые мартышки. Посетителей просят вести себя тихо, поскольку детеныши еще не видели большого количества людей, да и здешние старожилы уже успели отвыкнуть от большого потока желающих на них посмотреть.

Отметим, что на Урале открылся также и зоопарк в Челябинске.