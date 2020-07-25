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25.07.2020 03:00
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: День знаний 1 сентября может пройти удаленно

Текст: Елена Манукиян
В Роспотребнадзоре не исключают, что в ряде регионов школьные линейки могут пройти дистанционно. "Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Очевидно, что наша обычная жизнь изменилась, и теперь многие традиционные формы проведения мероприятий приобретают онлайн-формат", - пояснили "РГ" в ведомстве.

Также допускается, что в случае хорошей погоды при тенденции к дальнейшему снижению уровня заболеваемости коронавирусом школы смогут провести День знаний традиционно, собрав детей на открытом воздухе, но при условии, что классы будут находиться на достаточном расстоянии друг от друга.
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"Есть уверенность, что администрация школ справится с задачей и сможет обеспечить принципы социального дистанцирования при проведении мероприятий 1 сентября", - подчеркнули в Роспотребнадзоре, отметив, что решение о начале учебного года по каждому региону будет принято 20 августа.

Обеспокоенность в том, что День знаний может спровоцировать новую вспышку коронавируса, выразил главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико. "И сейчас нужно понять, как мы начнем сентябрь с детскими садами, школами", - отметил он. По его словам, COVID-19 - болезнь организованных коллективов, им, прежде всего, поражаются те, кто пребывает в местах массового скопления: вирус легко распространяется в домах престарелых, среди военнослужащих, в образовательных учреждениях. "Это общемировая статистика. Это надо принимать во внимание", - подчеркнул врач.

Общество Здоровье Общество Образование Правительство Роспотребнадзор День знаний Пандемия коронавируса COVID-19

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