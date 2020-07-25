"Рубин" отказал "Спартаку" в трансфере Кварацхелии

Казанский "Рубин" отказался продавать грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию в московский "Спартак".

Столичный клуб заинтересован в приобретении грузинского футболиста, который ярко провел заключительный отрезок сезона после перерыва, вызванного пандемией коронавируса. В итоге 19-летний футболист попал в сферу интересов "Спартака".

Однако в казанском клубе вариант продажи Кварацхелии в клуб РПЛ категорически отвергли. Как сообщает РБК, переговоры прошли на матче 30-го тура, где "Рубин" принимал "Спартак". Новый генеральный директор московского клуба Шамиль Газизов и гендиректор казанцев Рустем Сайманов обсудили этот вопрос, но "Спартак" получил отказ.

Ранее "Бизнес Онлайн" сообщал, что приоритетом при продаже Кварацхелии станет европейский клуб.