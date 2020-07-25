Си Цзиньпин прибыл в город Чанчунь с инспекционной поездкой

23 июля генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин совершил инспекцию в г. Чанчунь (пров. Цзилинь, Северо-Восточный Китай), сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Он проявил повышенный интерес к состоянию дел в социальном управлении на низовом уровне, что жизненно важно для достижения цели обновления и возрождения страны.

Ключевые изменения микрорайонов

Куаньчэн - старый район г. Чанчунь. Си Цзиньпин побывал здесь еще в 2011 году, когда занимал пост заместителя председателя КНР. Спустя 9 лет он вновь прибыл в один из микрорайонов этого района.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Площадь микрорайона Чаншаньхуаюань составляет 730 квадратных метров, численность населения - около 7000 человек, здесь в общей сложности 3100 домохозяйств. В прошлом микрорайон Чаншаньхуаюань представлял собой общежитие завода по производству запасных частей для различного оборудования, где проживало множество безработных, мигрантов и лиц пожилого возраста. У Яцинь, которая 22 года проработала на горнодобывающем предприятии, стала руководителем этого микрорайона. Сегодня под ее управлением микрорайон Чаншаньхуаюань получил заслуженное звание "Образцовый гармоничный микрорайон".

Секретарь парткома микрорайона У Яцинь в 2014 году Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В ходе посещения микрорайона Чаншаньхуаюань Си Цзиньпин подчеркнул, что уровень модернизации национальной системы управления и общего потенциала управления в значительной степени зависит от ситуации на базовом уровне, коренится в низовых административных функциях и кадрах.

Семейная фотография жителя микрорайона Чжао Синфу (первый слева) Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Без крепкого фундамента любое здание, равно как и государство, не может быть надежным и простоять продолжительное время. Необходимо усиливать низовое социальное управление, и главной возможностью повышения общей способности управления микрорайонами является укрепление партийного руководства.

"Новая жизнь" школы по подготовке кадров

В районе Куаньчэн г. Чанчунь Си Цзиньпин посетил базу подготовки кадровых работников низового уровня. Это единственная действующая в стране база профессиональной подготовки сотрудников для работы в микрорайонах. Здесь сформирована команда из 10 первоклассных учителей-инструкторов, в число которых входит и У Яцинь. За год в школе коллектив подготовил более 4000 сотрудников для микрорайонов пров. Цзилинь и других регионов страны.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Школа по подготовке кадровых работников микрорайонов в г. Чанчунь была создана в прошлом году. У Яцинь - ее почетный декан.

Учебная сцена "Имитационная дедукция" школы по подготовке кадровых работников микрорайонов в г. Чанчунь Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

"Новый имидж" одного предприятия государственного значения

23 июля в ходе инспекционной поездки в провинцию Цзилинь Си Цзиньпин посетил в городе Чанчунь конструкторско-исследовательский центр автомобильной корпорации FAW Group. 9 лет назад Си Цзиньпин совершил первую специальную поездку на этот завод и лично ознакомился с производством и модельным рядом автомобилей.

Новая модель седана марки Хунци H5 Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

На этот раз он опробовал новую модель седана марки "Хунци" ("Красное знамя") E-HS9, который является воплощением всех лучших мировых трендов - работа от батарей, интеллект, сетевое подключение и совместное использование.

Хунци E-HS9 Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

При посещении производства автомобильной корпорации FAW Group Си Цзиньпин заявил, что мировая индустрия автомобилестроения характеризуется крайне острой конкуренцией и растущей тенденцией информатизации и интеллектуализации, что несёт китайским автопроизводителям как вызовы, так и новые возможности. "Мы должны позаботиться о том, чтобы основные ключевые технологии были в наших руках, и стремиться к созданию мощных отечественных автомобильных брендов", - сказал глава КНР.

"Устремления и амбиции" выставочного павильона

В тот же день в новом районе г. Чанчунь Си Цзиньпин посетил экспозицию, посвященную городскому планированию. В выставочном павильоне здесь действуют 12 выставочных зон и 2 зоны особого функционирования.

Новый район г. Чанчунь - это 17-й по счету новый район в стране государственной важности, который играет роль одного из локомотивов восстановления и развития экономики северо-восточных районов страны в новую эпоху. Здесь Си Цзиньпин ознакомился с городским планированием и градостроительством нового района.

Карта нового района г. Чанчунь. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В ходе беседы с предпринимателями, прошедшей за день до инспекции, Си Цзиньпин заявил, что ЦК КПК уделяет огромное значение и пристальное внимание разработке планов 14-й пятилетки, к которой идет подготовительная работа. Регион занимает в этом плане серьезную роль и именно по этой причине генеральным секретарем проводится личная инспекция пров. Цзилинь.

Кубик-спутник Рубика "Цзилинь-1" Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Новая пятилетка является важным определяющим кодексом, списком правил дальнейшей реализации непрекращающегося развития Китая. В ней можно увидеть большие исторические надежды и высокие устремления китайцев - движение нации вперед шаг за шагом. Чтобы достичь результатов в будущем, в нынешней эпохе нужно заложить прочный фундамент и смело стремиться к достижениям и процветанию.