Системообразующим транспортным предприятиям увеличили господдержку

Системообразующим предприятиям транспортной сферы и обрабатывающей промышленности расширено льготное кредитование на пополнение оборотных средств.

Предельный размер займа для них увеличен с трех до пяти миллиардов рублей. Поправки в механизм господдержки утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Они будут распространяться на организации, в которых в 2019 году работали не менее 10 тысяч человек.

Документ также вносит ряд изменений в общие правила программы. До сих пор право на льготное кредитование было у системообразующих предприятий, чья выручка с 1 апреля по 30 июня 2020 года упала не менее чем на 30 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Теперь этот критерий снижен до 20 процентов.

Принятые изменения, рассчитывают в правительстве, расширят доступ к кредитам и обеспечат финансовую стабильность крупнейших предприятий страны. На сегодня суммарный объем выданных системообразующим компаниям льготных кредитов превысил 141 миллиард рублей.

Средняя ставка по ним составила 2,8 процента.