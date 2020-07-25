СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в "Бессмертном полку"

Следственный комитет объявил о том, что ведомство разыскало еще несколько граждан, пытавшихся сделать больно миллионам семей, у которых во время Великой Отечественной погибли родные. Эти люди размещали на сайте "Бессмертного полка" главарей фашистов и предателей Родины.

Напомним, что СК, когда начал заниматься поиском таких граждан, выяснил, что много подобных размещений было зафиксировано с иностранных адресов из-за границы - с территорий Украины и Эстонии. Но были и российские адреса. По ним и начали работать. Обещали найти всех, и обещание своё держат.

В ведомстве Александра Бастрыкина называют это "работой по сохранению памяти об участниках Великой Отечественной войны, боровшихся с нацистской Германией, а также противодействием распространению заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй Мировой войны".

Вот что сказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко:

- Главное следственное управление СК совместно с оперативными службами МВД продолжает выявлять лиц, разместивших в открытом доступе на сайте движения "Бессмертный полк онлайн" в Интернете во время проведения акции, направленной на сохранение и увековечивание памяти о поколении Великой Отечественной войны и ее участниках, боровшихся с фашистской Германией, фотографии лидеров Третьего рейха и предателей Родины.

Подобные действия, по словам Петренко, "преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге".

Cледствием установлено, что житель Кемерово Дмитрий Бородаенко не позднее 6 мая 2020 года разместил в открытом доступе на сайте "Банк памяти" фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк России".

Ещё один "герой" - Максим Гусев из Перми - 2 мая разместил на сайте "Банк памяти" фото изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро.

По фактам размещения в Интернете фотографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные дела по статье 354.1 УК РФ - реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенное публично.

Следователи уже допросили подозреваемых, провели у них дома обыски. Сейчас в этих уголовных делах есть ещё фамилия жителя Воронежа Александра Хорошильцева. Этот гражданин разместил фото Адольфа Гитлера.