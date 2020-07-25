США предложили России создать линию связи по космосу

США предложили России создать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе. Эта тема будет обсуждаться на двусторонних переговорах в Вене, которая пройдет на следующей неделе. Консультации по вопросам космической безопасности пройдут впервые после 2013 года.

По словам помощника госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофера Форда, американский оператор должен иметь возможность связаться с российским коллегой по мере того, как возникают потенциальные проблемы, и может произойти недопонимание.

При этом Форд отметил, что в последнее время Россия якобы делает на орбите "странные и опасные вещи". Эксперт также указал, что США считают инициативы России и Китая по контролю над вооружениями в космосе неудачными. В Вашингтоне полагают, что космическому оружию практически невозможно дать определение, а проследить его использование затруднительно.

Ранее Космическое командование США сообщило, что Россия провела неразрушающие испытания противоспутникового оружия. В действительности Минобороны протестировало 15 июля новейший малый спутник-инспектор. В МИД РФ пояснили, что эти испытания не создавали угрозы для других космических объектов и не нарушали международное право, сообщает РИА Новости.