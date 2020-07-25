Строительству "Северного потока-2" помешала датская рыба

Датские власти запретили строительство "Северного потока-2" в водах Балтики из-за нереста трески.

Работы заморожены до конца сентября. При этом газопровод уже построен более чем на 90%. Он должен протянуться от побережья России до Германии. Изначально планировалось его завершить к декабрю 2019 года. Но из-за бюрократической неспешности Дании сроки были сорваны. В результате она стала последней страной, которая разрешила проводить работы в своей акватории. Документ был подписан буквально две недели назад, однако почти сразу нашлась новая причина, по которой строительство так и не удалось продолжить.

Как объяснила немецкая радиостанция NDR Info, природа в этом случае сыграла на руку политикам. На этой неделе с визитом в Данию прибыл госсекретарь США Майк Помпео, который встретился с премьер-министром Метте Фредериксен и министром иностранных дел Йеппе Кофод. Как известно, США активно выступают против "Северного потока-2", поскольку продвигают в Европу свой сжиженный газ. Еще в декабре прошлого года Америка ввела санкции против компаний, задействованных в строительстве газопровода. Сейчас американские конгрессмены внесли законопроект о дополнительных санкциях.

С заявлением о подготовке ответного пакета санкций в случае, если США действительно реализуют свои угрозы в отношении "Северного потока-2", выступила Германия.