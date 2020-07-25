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25.07.2020 08:32
Рубрика: В мире

Три агента ФБР в Портленде ослепли от применения лазеров протестующими

Текст: Максим Макарычев

Представители Белого дома заявили, что три федеральных агента, которых отправили в Портленд, чтобы попытаться подавить вышедшие из-под контроля протестные акции, "вероятно, навсегда останутся слепыми" в результате применения лазеров.

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"Руку одного федерального агента пронзили гвоздями, в другого федерального агента выстрелили из пистолета, задев кость. К сожалению, три федеральных офицера, вероятно, остались навсегда ослепленными лазерами, направленными им прямо в глаза с близкого расстояния", - заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани. По ее словам, Белый дом "не будет стоять в стороне и позволять анархии править на наших улицах".

Все пятеро федеральных агентов получили ранения в ходе продолжающихся вот уже более 55 дней акций протеста в центре юстиции округа Малтнома и в соседнем федеральном суде Портленда, сообщает The New York Post. Федеральные агенты пострадали во время противостояния в понедельник, когда к федеральному суду подошла толпа из более чем тысячи разъяренных протестующих.

По сообщениям Fox News, демонстранты начали бросать фейерверки в здание суда, а один человек был задержан при попытке отключить водоснабжение здания. Ричард Клайн, заместитель директора Федеральной службы охраны при министерстве внутренней безопасности США, заявил на пресс-конференции, что более тысячи "бунтовщиков" также начали снимать фанерные покрытия у здания Федерального суда Хэтфилда, а также бросать предметы в его окна. Они вступили в рукопашную схватку с силовиками, разрисовали здание суда аэрозольной краской, блокируя движение и близлежащие перекрестки, сказал Клайн, добавив, что после применения бунтовщиками лазеров FPS приобрело защитные очки для федеральных агентов.

Тем временем Reuters сообщает об аресте 18 лиц, подозреваемых в организации беспорядков в Портленде: им предъявлены обвинения в насилии в отношении полиции, а также попытках захвата здания федерального суда. Также стало известно о том, что администрация Трампа в минувший четверг направила команду силовиков и спецназовцев в Сиэтл в ожидании протестных акций в эти выходные, несмотря на возражения мэра Сиэтла и губернатора Вашингтона. Как пояснил прокурор по Западному округу штата Вашингтон Брайан Моран, офицеры будут размещены в Сиэтле для защиты объектов федеральной собственности.

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