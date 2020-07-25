У 6-го сезона спин-оффа "Ходячих" появились трейлер и дата премьеры

Шестой сезон первого спин-оффа мыльной зомби-оперы "Ходячие мертвецы", шоу "Бойся ходячих мертвецов", обзавелся трейлером (при монтаже которого люди, конечно, расстарались) и получил дату премьеры.

Ролик был показан в рамках нынешнего Comic-Con, из-за пандемии проходящего виртуально, и доступен на YouTube.

Разобраться в происходящем на экране человеку, пропустившему хотя бы несколько эпизодов "Бойся", возможности нет. Поэтому давайте по-простому: сериал - примерно то же самое, что базовое шоу, но пока без упора на сельскохозяйственную и созидательную деятельность, на которой так усердно сосредоточились последние сезоны TWD. Премьера - 11 октября.

"Бойтесь ходячих мертвецов" (Fear the Walking Dead, FTWD) являются и спин-оффом и приквелом TWD, прирастая общими персонажами. При этом герои, с которых шоу стартовало, постепенно выбывают.

Кроме того, у FTWD есть три (!) дополнительных веб-сериала - "Бойтесь ходячих мертвецов: Рейс 462" (2015), "Бойтесь ходячих мертвецов: Проход" (2017) и "Записи Алтеи" (2019).

Ранее сообщалось, что 11-й сезон "Ходячих мертвецов" отложили.