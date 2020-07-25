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25.07.2020 10:18
Рубрика: Общество

Ученые нашли новые "эндокринные разрушители" в бытовой химии

Текст: Тимур Алимов

Группа медиков из Нью-Йоркского университета обнародовала результаты нового исследования о химических веществах, разрушающих эндокринную систему человека.

Ученые не впервые публикуют перечни синтетических соединений, содержащихся в пищевых продуктах, упаковке, косметике, предметах домашнего обихода, моющих средствах, тканях, электронике, которые связаны с долгосрочными тревожными последствиями для здоровья. В 2015 году эксперты Эндокринного общества определили 15 веществ (EDC), оказывающих разрушительное воздействие на работу гормональной системы. В 2017-м в ООН представили список из 45 химикатов, связанных с нарушениями эндокринологического плана.

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В новой работе, опубликованной в издании The Lancet, специалисты "расширяют предыдущие отчеты, так как выявлены вызывающие беспокойство химические вещества, полностью не исследованные несколько лет назад". Речь о соединениях, входящих в группы перфторалкильных и полифторалкильных веществ - PFAS и полибромированных дифениловых эфиров - PBDE.

По словам авторов исследования, предварительные результаты выявили связь между PFAS и ожирением, диабетом, снижением репродуктивной функции, синдромом поликистозных яичников, эндометриозом и раком молочной железы. Воздействие используемых в качестве антипиренов PBDE на здоровье нельзя назвать чрезмерным, но есть доказательства их связи с детским ожирением, нарушенной непереносимостью глюкозы и также влияния на репродуктивную систему.

Кроме того, исследователи заявили о наличии доказательств того, что воздействие бисфенолов, фосфорорганических пестицидов и антипиренов может вызывать когнитивные проблемы, в частности, синдром дефицита внимания.

Авторы отмечают, что на данный момент большинство исследований по названным химическим веществам находятся на начальной стадии. Эксперименты преимущественно проводились на животных, хотя в работе присутствуют и результаты исследований на людях.

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- При рассмотрении сотен опубликованных исследований мы подчеркнули множество проблем, связанных с выявлением сложных взаимосвязей воздействия синтетических веществ из EDC с болезнями и инвалидностью на протяжении всей жизни. Несмотря на то, что необходима систематическая оценка этих взаимосвязей, все больше фактов подтверждают срочные меры по снижению воздействия химических соединений, разрушающих эндокринную систему, - заявили ученые.

Медики подчеркнули, что для многих соединений существует так называемый порог безопасности, но не все производители соблюдают установленную дозировку. До окончания полномасштабного исследования, которое продлится не один год, по мнению авторов работы, необходимо как минимум усилить контроль над соблюдением норм применения в промышленности потенциально опасных химических веществ.

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