Ученые разработали принципиально новый метод лечения герпеса

Группа ученых из США и Швеции нашла способ борьбы с вирусными инфекциями с помощью принципиально нового метода.

Как сообщает PLOS Pathogenes, исследователи разработали препарат, воздействующий на вирус герпеса на физическом уровне.

Как отмечается в публикации, под белковой оболочкой вируса размещается генетический материал, создающий высокое внутреннее давление, которое оценивается учеными в 20 атмосфер. Эта особенность дает возможность проникшему в клетку вирусу герпеса "выстреливать" в ее ядро свои гены, что способствует процессу инфицирования.

Разработанный учеными препарат содержит молекулы, которые препятствуют генам покидать вирус. Проведенные доклинические исследования показали, что в результате такого воздействия нейтрализуется внутреннее давление генома вируса. Новый метод оказался гораздо эффективнее обычных способов лечения.

Преимущество подобного подхода заключается еще и в том, что он позволяет справляться даже с мутировавшим вирусом, устойчивым к традиционным лекарственным препаратам. А возможность снизить внутривирусное давление позволяет бороться с различными типами одной группы вирусов. Более того, по мнению исследователей, возможно, новый метод поможет со временем создать некий препарат, который будет способен обезвреживать самые разные вирусы.