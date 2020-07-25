В августе начнутся клинические испытания еще одной российской вакцины

Клинические испытания еще одной вакцины от коронавируса начнет в августе Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук. Об этом рассказал генеральный директор центра Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов информационному агентству ТАСС.

Центр имени Чумакова планирует приступить к испытаниям вакцины против COVID-19 в конце следующего месяца. Они растянутся до января 2021 года, всего в них примут участие 100 добровольцев.

Как пояснили в самом Центре, препарат разработан по технологии, близкой к первой российской инактивированной полиомиелитной вакцине, которая зарекомендовала себя как максимально безопасная и эффективная при профилактике вирусных инфекций. В ней используются либо искусственные ослабленные и поэтому неспособные вызывать заболевания или уже убитые вирусы - инактивированные.

"С нашей точки зрения, работа с такой вакциной правильна, во-первых, потому что пока нет данных о том, какие фрагменты вируса правильно использовать, во-вторых, технология создания цельновирионных вакцин давно разработана и успешно используется уже несколько десятилетий" - следует из слов руководителя Центра Айдара Ишмухаметова. При этом он отметил, что считает не правильным скороспелые решения по созданию вакцин. "Прежде, чем вакцину выпустить на рынок, ее необходимо тщательно изучить", - подытожил он.

Всего в настоящее время разработаны и испытываются 26 российских вакцин.