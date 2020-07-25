В CDC рассказали о последствиях COVID-19 для молодых людей

Молодым людям, ранее не испытывавшим проблемы со здоровьем и переболевшим коронавирусом, могут потребоваться недели, чтобы полностью восстановиться даже от легкой инфекции. Об этом говорится в докладе Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, подготовленном по результатам исследования в 13 американских штатах, сообщает Reuters.

Пациентов спрашивали о симптомах после выздоровления, о том, вернулись ли они к своему обычному состоянию здоровья и страдают ли они хроническими заболеваниями? Из 292 человек 274 сообщили, что испытывали один или несколько симптомов во время повторного тестирования через две-три недели после выписки из больниц. Среди лиц с симптомами, которые сообщили, что не вернулись к своему обычному состоянию здоровья, 26% - люди в возрасте от 18 до 34 лет, 32% - в возрасте от 35 до 49 лет и 47% опрошенных были старше 50 лет.

По заключению экспертов, даже молодым, ранее здоровым людям могут потребоваться недели, чтобы полностью выздороветь от легкой формы COVID-19, причем около пятой части пациентов в возрасте до 35 лет сообщили, что они не смогли вернуться к своему обычному состоянию здоровья в течение 21 дня после получения положительного результата. Согласно отчету, среди симптомов, на которые жаловались люди, перенесшие инфекцию, были кашель, усталость и одышка, которые сохранялись даже недели спустя.

Полученные данные, отметили эксперты, свидетельствуют о том, что выздоровление после выписки из больниц может продолжаться достаточно длительный период даже у молодых людей без хронических заболеваний. Исследователи заключили, что население не должно забывать о соблюдении социального дистанцирования, частом мытье рук, а также постоянном и правильном использовании защитных масок в общественных местах. Именно эти меры способны замедлить распространение COVID-19, в условиях, когда некоторые страны принимают решения о снятии ряда ограничений.