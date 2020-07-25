В Германии есть жертвы при падении легкого самолета на жилой дом

Три человека погибли в результате крушения сверхлегкого самолета на многоквартирный жилой доме в Везеле в земле Северный Рейн Вестфалия, сообщает радиостанция WDR.

По данным полиции, самолет разбился о крышу дома и загорелся. Возникший при этом пожар локализован. Жертвами крушения стали пилот и два пассажира. Личности их устанавливаются. Во время проверки дома, в котором имеется пять квартир, обнаружен раненый ребенок. Жизнь его вне опасности.

Рядом с местом аварии спасатели нашли парашют. Полиция предполагает, что это был парашют экстренного торможения самолета. Предположительно, машина взлетела с аэродрома Марла.