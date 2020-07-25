В Хьюстоне неизвестные попытались силой открыть дверь консульства КНР

Возле китайского консульства в Хьюстоне были замечены несколько человек при попытке выломать заднюю дверь здания, сообщает Reuters.

Группу людей заметили практически сразу же после того, как в полночь вступило в силу распоряжение администрации о закрытии китайского представительства. По данным агентства, это могли быть американские чиновники, запиравшие дверь с другой стороны здания. Представиться журналистам они отказались.

Ранее США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. Американцы объяснили это защитой интеллектуальной собственности. Со своей стороны, МИД КНР назвал такое решение провокацией и заявил, что примет ответные действия. После этого китайская сторона потребовала, чтобы генконсульство США в Чэнду провинции Сычуань прекратило свою деятельность. В Пекине назвали закрытие американского диппредставительства законным и необходимым ответом. При этом ответственность за возникшую ситуацию полностью лежит на Вашингтоне.