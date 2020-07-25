Новости

В Хьюстоне неизвестные попытались силой открыть дверь консульства КНР 08:41
В Крыму ночные поиски 3-летнего мальчика не дали результата 08:36
Три агента ФБР в Портленде ослепли от применения лазеров протестующими 08:32
Boeing может перенести сроки появления на рынке самолетов 777X 08:01
Реабилитолог рассказал о колоссальном ущербе для организма от COVID-19 08:00
На Камчатке и в Приморье отрепетировали парад кораблей 07:52
Врачи рассказали о необычном состоянии в организме при появлении рака 07:41
"ПСЖ" завоевал Кубок Франции в 13-й раз 07:20
На базе ВВС США во Флориде произошла перестрелка 06:33
Аэропорт Хабаровска «заминировали» третий раз за неделю 06:26
ВОЗ сообщила о новом рекордном числе заболевших в мире за сутки 06:09
В Хабаровск прилетели столичные врачи для борьбы с COVID-19 05:27
В Минздраве оценили темпы осеннего распространения COVID-19 05:24
Путин поздравил следователей с профессиональным праздником 04:28
В Бурятии режим ограничений продлили до конца августа 04:19
США скупили 90% мирового запаса препарата против COVID-19 03:50
Спасатели завершили операцию на Ключевском вулкане 03:30
В США выявили более 68 тысяч новых случаев коронавируса за сутки 02:16
В Хабаровском крае продлили режим ограничений из-за COVID-19 01:45
Двое сирийских военных пострадали в результате авиаудара Израиля 01:44
В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом 01:16
Анна Кузнецова: Готовятся четыре рейса за российскими детьми в Сирию 00:01
В МИД объяснили причины восстановления авиасообщения с Танзанией 24.07.2020
Анна Кузнецова: Число погибших на воде детей выросло на 36% 24.07.2020
В Крыму возбудили дело по факту исчезновения трехлетнего мальчика 24.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Иностранцам упростили получение гражданства России
Иностранцам упростили получение гражданства России
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
25.07.2020 08:41
Рубрика: В мире

В Хьюстоне неизвестные попытались силой открыть дверь консульства КНР

Текст: Александр Саможнев

Возле китайского консульства в Хьюстоне были замечены несколько человек при попытке выломать заднюю дверь здания, сообщает Reuters.

США потребовали закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне

Группу людей заметили практически сразу же после того, как в полночь вступило в силу распоряжение администрации о закрытии китайского представительства. По данным агентства, это могли быть американские чиновники, запиравшие дверь с другой стороны здания. Представиться журналистам они отказались.

Ранее США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. Американцы объяснили это защитой интеллектуальной собственности. Со своей стороны, МИД КНР назвал такое решение провокацией и заявил, что примет ответные действия. После этого китайская сторона потребовала, чтобы генконсульство США в Чэнду провинции Сычуань прекратило свою деятельность. В Пекине назвали закрытие американского диппредставительства законным и необходимым ответом. При этом ответственность за возникшую ситуацию полностью лежит на Вашингтоне.

В мире В мире США В мире Восточная Азия Китай

Главное сегодня

Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
Кабмин направят 5 млрд рублей на обеспечение жильем молодых семей
Собянин сообщил о бесплатной вакцинации от коронавируса
Совфед одобрил закон о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму
"Вектор" получил разрешение на клинические испытания вакцин от COVID-19
Британский музей расскажет о пандемии через 100 лет
Лидеры ЕС согласовали план спасения европейской экономики