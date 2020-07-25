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25.07.2020 15:34
Рубрика: В мире

В Южной Корее собираются лишить Сеул статуса столицы

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Сеул может утратить статус главного города Республики Корея, так как столица может быть перенесена на 120 км южнее в город Сечжон. Эту идею стали продвигать в правящей Демократической партии "Тобуро", которая контролирует парламент. Согласно опросам, большинство корейцев поддерживает эту инициативу. Эксперты же говорят, что не все так просто, но в принципе возможно.

Идея перенести столицу из Сеула в другой город не нова для современной Южной Кореи. В 2002 г. во время предвыборной кампании ее озвучил Но Му Хён, который правил страной с 2004 по 2009 гг. Хотя полностью реализовать свою задумку у него не получилось, но в 120 км к югу от Сеула почти на пустом месте был построен "административный город Сечжон", куда в итоге переехали и сейчас находятся большинство министерств и ведомств, включая офис премьер-министра. Этот план по переносу вызвал много споров в Корее и в итоге решающим фактором стал вердикт Конституционного суда (КС) Республики Корея (РК), вынесенный в 2004 г., который указал, что статус столицы закреплен за Сеулом "общей практикой и традицией", а потому для переноса надо менять Конституцию и специально прописывать там, где находится столица. Хотя Сеул сохранил статус столицы, Но Му Хен запустил маховик процесса.

Завершить реализацию этой идеи обещал соратник Но Му Хена нынешний президент РК Мун Чжэ Ин, который правит с 2017 г. Мун также говорил об этом в ходе своих предвыборных дебатов.

Убедительная победа на парламентских выборах в апреле этого года правящей Демократической партии "Тобуро", которые сейчас контролирует 176 из 300 мест в Народном собрании (парламенте) РК, позволила реанимировать идею.

Несколько дней назад, выступая на заседании парламента, лидер фракции правящей партии Ким Тхэ Нён заявил, что столицу надо официально перенести из Сеула в Сечжон, переведя туда оставшиеся не такие многочисленные, но важные госструктуры - администрацию президента, министерство иностранных дел, обороны, объединения, а также парламент, Конституционный и Верховный суды. Ким при этом сослался на данные проведенного партией опроса, согласно которому 62 процента корейцев поддерживают эту идею.

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Причины для переноса были озвучены те же самые, что и в 2002 г.: в Сеуле чрезмерная концентрация финансов и всех учреждений, это провоцирует рост цен на недвижимость, а также мешает сбалансированному развитию регионов, так как столица в лице Сеула слишком сильно отличается от остальных городов и по уровню жизни, и по всем остальным параметрам. Масла в огонь подлила недавно развернутая правительством РК борьба с ростом цен на жилье. Если же столица переместится в Сечжон, то возникнет еще один центр, который постепенно оттянет на себя часть ресурсов, финансов - так рассуждал Ким Тхэ Нён и партия демократов.

Далее в правящей партии стали выдвигать новые идеи в развитие общего курса на перенос столицы. Согласно одному из планов, Сеул должны покинуть около 150 государственных центральных учреждений, включая госбанки, научные институты, разные вспомогательные структуры. Было высказано мнение, что из Сеула должна выехать даже государственная телерадиовещательная компания KBS и главный государственный вуз страны - Сеульский государственный университет. Все эти заведения должны будут распределены между регионами, как уже произошло в рамках "первой волны" переноса. Это поможет развитию районов, повышению их уровня жизни, так как налоги госструктуры будут платить в местную казну и туда же волей-неволей переедут и высококвалифицированные образованные кадры.

Как и следовало ожидать, такие планы опять спровоцировали большие споры. В правящей партии поддерживают идею переноса столицы, а вот главная оппозиционная Объединенная партия будущего (ОПБ) выступила в основном против. Стоит отметить, что партия-предшественник ОПБ ранее поддерживала перенос столицы из Сеула, но затем сменила подход. Правда, и сейчас в среде оппозиционеров нашлось немало тех, кто согласился с идеей переноса как минимум госучреждений, ведомств и парламента в Сечжон и другие регионы. Появилась также идея создать что-то вроде "объединенной столицы", которая бы вобрала в себя Сечжон и расположенный рядом крупный город Тэчжон. Стоит признать, что критиков у этой инициативы тоже хватает.

Фото: YONHAP / AFP
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В правительстве РК пока отреагировали осторожно. Чиновники указывают, что в целом идея достойна рассмотрения, но "что-то надо делать" с решением Конституционного суда, который в 2005 г. запретил перенос столицы из Сеула. Независимые юристы также отмечают, что вердикт КС - сильное препятствие.

В правящей партии считают, что эта проблема решаема. Одни предлагают повторно запросить мнение КС, так как данный суд выносит решения на основе принятой практики, общей философии права, а также с учетом тенденций общественного развития, то есть с течением времени может вынести иной вердикт по тому же самому вопросу под предлогом "изменения ситуации". Есть предложение провести референдум либо принять отдельный закон, тем более что несмотря на вердикт КС статус Сеула как столицы в конституции прямо не зафиксирован. Принять соответствующий закон будет не так сложно, так как правящая партия безусловно доминирует в парламенте, хотя и не может единолично менять конституцию.

В любом случае, идея переноса столицы из Сеула в Сечжон получила вторую жизнь и снова стала активно обсуждаться. В Демократической партии "Тобуро" уже создана специальная группа, которая займется подготовительной работой.

Независимые опросы показывают, что действительно большинство корейцев хочет переноса столицф в другой город. Компания Realmeter выяснила, что 53,9 процента граждан РК за перенос, тогда как против только 34,3 процента.

Интересно, что в самом Сеуле чуть больше тех, кто не хочет расставаться с титулом "жителя столицы". Среди них за перенос выступили 42,5 процента, а против - 45,1 процента. Впрочем, судя по опросам, если дело дойдет до референдума, то Сеул действительно может расстаться с официальным статусом главного города Кореи, который носит уже более шести веков.

В мире Восточная Азия Южная Корея

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