В парке "Патриот" открыли памятник "бате" десантных войск

В Подмосковье открыли памятник легендарному генералу-десантнику Василию Маргелову. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"В парке "Патриот" состоялось торжественное открытие памятника командующему ВДВ генералу армии Василию Маргелову и сквера воздушно-десантных войск "Аллея дяди Васи", - информирует военного ведомство.

Для тех, кто не в курсе, фронтовика и фактического создателя нашей крылатой пехоты Маргелова в десантных войсках уважительно именовали "батей". А аббревиатуру ВДВ негласно "расшифровывали" как "войска дяди Васи". Отсюда - и название аллеи. На ее открытие в парк "Патриот" приехали ветераны ВДВ, представители власти и общественных организаций. Руководство армейского ведомства там представлял заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров, между прочим, тоже профессиональный десантник. В церемонии также участвовал командующий Воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков.

В часть 90-й годовщины образования ВДВ в подмосковном парке посадили девяносто кедров. "Мероприятие проходит в рамках совместной военно-патриотической акции оргкомитета проекта "Кедры Великой Победы" и Минобороны России "1945 кедров Великой Победы", - говорится в сообщении военного ведомства.

Напомним, что в августе 2018 года в канун Дня Воздушно-десантных войск министр обороны РФ Сергей Шойгу открыл в Москве памятник легендарному командующему ВДВ генералу армии Василию Филипповичу Маргелову. Трехметровый гранитный монумент, увенчанный бронзовой скульптурой военачальника, был установлен на улице Поликарпова неподалеку от станции метро "Беговая". Место выбрали не случайно - этот столичный район традиционно считается "военным": здесь располагается немало армейских учреждений и предприятий оборонки. Тот памятник прославленному генералу-фронтовику создали в Студии военных художников им. М.Б. Грекова по авторскому архитектурно - художественному решению Алексея Чебаненко.

Улица Маргелова есть в Москве и Витебске, Омске и Пскове, Улан-Удэ и Западной Лице. Его имя носит военное училище ВДВ в Рязани и Нижегородский кадетский корпус. Да что там улицы! Все бывшие и действующие десантники России считают себя воспитанниками Маргелова. Легендарный командующий действительно относился к своим подчиненным, как отец родной. Был суровым и требовательным, но никому не позволял обижать родную крылатую пехоту. Исторический факт: во время первого десантирования с самолета боевой машины с экипажем внутри Маргелов посадил туда и сына.

По словам Сергея Шойгу, генерал-фронтовик олицетворяет целую эпоху в становлении и развитии ВДВ. Целеустремленность, упорство и высочайший профессионализм Маргелова не только сохранили "крылатую гвардию" как самостоятельный род войск, но и сделали ее по-своему уникальной. Благодаря генералу Маргелову воздушный десант оснащался самой современной техникой, испытывались новые способы его применения. Железная воля, организаторский талант и фронтовая закалка командующего ВДВ позволили сформировать непобедимый дух "голубых беретов", превратить их в мобильную и грозную ударную силу, не знающую равных в мире.