В порт Одессы зашли пять кораблей НАТО

Пять кораблей НАТО зашли в порт Одессы в рамках учений Sea Breeze, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание "Думская".

"Сегодня рано утром сразу пять кораблей НАТО во главе с флагманом группы испанским фрегатом SNMG2 зашли в одесский порт. Они простоят здесь до 28 июля", - пишет газета.

Корабли отшвартовались в военно-морской базе "Юг". Среди них оказались румынский и болгарские корветы "Контр-адмирал Себастиан" и "Бодрый". Затем присоединились основные силы испанский флагман SNMG2 F101 "Альваро де Базан", турецкий F243 "Йылдирим" и румынский F222 "Регина Мария".

"Альваро де Базан" оснащен аналогом американской боевой информационно-управляющей системы "Иджис". Основным ударным оружием корабля являются противокорабельные ракеты "Гарпун".

В Черном море начались международные учения Sea Breeze-2020. В них помимо Украины принимают участие около двух тысяч военнослужащих из восьми стран, в том числе США, Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции. В маневрах задействовано более 20 кораблей, а также самолеты и вертолеты.