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25.07.2020 21:45
Рубрика: Общество

В Португалии создали уничтожающую коронавирус маску

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследовали из лиссабонского Института молекулярной медицины создали защитную маску, которая может эффективно нейтрализовывать коронавирус.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Как уточняет La Razon, речь идет о водонепроницаемой маске, состоящей из нескольких слоев ткани. Секрет маски заключается в специальном покрытии.

"Маска имеет инновационное покрытие, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2, когда он контактирует с тканью", - объясняет вирусолог Педро Симас.

Он также подчеркивает, что маска сохраняет свои противовирусные свойства, даже если ее постирать 50 раз.

По словам разработчиков, маска успешно прошла испытания. Во время тестирования ученые проводили анализ ткани, из которой изготавливается маска, после контакта с раствором, содержащим вирус. В результате удалось выяснить, что через час активность коронавируса, соприкасавшегося с тканью, снижалась на 99 процентов.

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