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25.07.2020 02:16
Рубрика: В мире

В США выявили более 68 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

Свыше 68 тысяч новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано за сутки в США. Третий день подряд число жертв болезни в стране превышает тысячу человек. Данные приводят специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику по коронавирусу.

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"За сутки в США выявлено 68 тысяч 663 случая заражения, 1 114 человек скончались от болезни. Днем ранее положительный тест на коронавирус получили свыше 71 тысячи человек. Летальных исходов за сутки было - 1 195", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Ранее представители ВОЗ сообщили о росте числа заболевших в мире. За сутки количество выросло более чем на 284 тысячи человек и превысило 15,29 миллиона. Количество летальных исходов за сутки выросло почти на 10 тысяч и приблизилось к 629 тысячам случаев.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 8 121 700. В Европе зарегистрированы 3 170 382 заразившихся. Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Юго-Восточная Азия. Там количество инфицированных достигло 1 625 564.

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