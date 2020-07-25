Ветврач напомнил об опасностях для четвероногих во время купания в водоемах

Если у вас есть четвероногий друг и вы решили провести с ним время на природе у водоема, необходимо помнить несколько простых правил, которые помогут обезопасить домашнего любимца от многих неприятностей.

Как рассказала "Российской газете" ветеринарный врач Ольга Косец, прежде всего стоит помнить, что с животным категорически нельзя находиться на пляже и, тем более, купаться в водных объектах общего пользования, прилегающих к обустроенным местам массового отдыха населения. Это запрещено санитарными правилами, и если встретятся принципиальные охранники или администраторы пляжа, то можно нарваться на скандал и штраф.

Для отдыха с домашними питомцами лучше выбирать места, где нет большого скопления людей. Например, это может быть дикий пляж, берега рек, озер, морское побережье. Конечно же, нужно выбирать места с пологим подходом, ровным берегом с чистой водой. Отдых должен быть безопасным для человека и животного.

"Осмотрите местность на наличие колюще-режущих предметов. Оцените критично состояние водоема. Вода должна быть спокойной, но не стоячей, без подводных течений и водоворотов. Обратите внимание на количество водорослей и ила. Температура воды должна быть не ниже 20 градусов. Держитесь подальше от людей, лодок, катамаранов, рыбачьих сетей", - советует специалист.

Купаться любят многие собаки. Но перед тем, как четвероногий друг отправится на заплыв, снимите с него намордник, ошейник и поводок, иначе животное может зацепиться за какую-нибудь корягу или запутаться в водорослях во время купания.

"Можно приобрести спасательный жилет, сейчас их изготавливают из современных эргономичных материалов. Особенно рекомендую использовать его для молодых или пожилых животных, а также питомцев с различными заболеваниями. Он поможет собаке удержаться на плаву, а вам будет удобно следить за резвящимся в воде животным по яркому цвету жилета", - рассказывает ветеринар.

Не следует разрешать собакам купаться в бассейне, так как хлорсодержащие химикаты очень сильно раздражают слизистые и могут вызвать аллергические реакции. Идеально для купания подходит морская вода, но только во время полного штиля. После плавания в море обязательно ополосните питомца пресной водой, это позволит ему избежать расчесов и раздражений на коже. Если собака купалась в озере или в реке, теплый душ с гигиеническими средствами в домашних условиях ей тоже не помешает. Обязательно после купания протрите ушные раковины от песка и воды.

Помните, что собаки подвержены солнечным и тепловым ударам. Держите животное в тени, а если оно перегрелось, не стоит сразу же позволять полностью погружаться в воду. Намочите для начала лапы, холку, протрите водой уши и голову. Ни в коем случае не разрешайте собаке пить воду из открытых водоемов. Если с водой из бассейна или морской все понятно - она просто вызовет раздражение кишечника, то с пресной дела обстоят куда хуже.

"Вода может стать источником заражения многочисленными бактериальными инфекциями, в том числе лептоспирозом. Заболевание контагиозное, то есть от собаки передается человеку, протекает очень тяжело, часто вызывает летальный исход. Основные признаки - вялость, отказ от корма, повышение температуры, апатичность мышц, что выражается в шаткой походке. При обнаружении хотя бы одного из признаков, следует обратиться в ветеринарную клинику за консультацией специалиста. И еще одна неприятность, с которой могут столкнуться люди и животные при купании в пресных водоемах - лямблиоз. Это паразитарная инфекция, сложно диагностируемая и трудноизлечимая. Помните, мы в ответе за тех, кого приручили. А чтобы отдых не превратился в опасное приключение, не забывайте о безопасности и мерах гигиены", - подчеркивает ветеринарный врач.