Во время протестов в американском Луисвилле пострадали трое

В американском Луисвилле (штат Кентукки) прошла акция протеста в связи со смертью чернокожей американки Бреонны Тейлор от рук полицейских, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание Courier Journal. В результате стрельбы пострадали трое участников акции.

По данным полиции, и стрелявшие, и пострадавшие являются членами местного радикального вооруженного формирования.

Напомним, что в городах США уже несколько месяцев длятся массовые акции, начавшиеся после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.