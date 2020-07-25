ВОЗ сообщила о новом рекордном числе заболевших в мире за сутки

За сутки в мире выявили свыше 284 тысяч заразившихся коронавирусом, а число летальных исходов выросло почти на 10 тысяч и приблизилось к 629 тысячам случаев. Данные публикует Всемирная организация здравоохранения.

"За сутки коронавирусом SARS-CoV-2 в мире заболели 284 тысячи 196 человек. От последствий инфекции скончались 9 тысяч 753 пациента. Общее число инфицированных - 15 миллионов 296 тысяч 926 человек - рекордный показатель за все время пандемии", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Больше всего зараженных COVID-19 в Северной и Южной Америке - цифра близится к 8,5 миллионам. На втором месте - Европа, в которой болеют свыше трех миллионов человек. Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Юго-Восточная Азия. Там количество инфицированных превысило полтора миллиона человек.