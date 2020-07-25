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25.07.2020 07:41
Рубрика: Общество

Врачи рассказали о необычном состоянии в организме при появлении рака

Текст: Оксана Грибанова

Американские исследователи из Массачусетского технологического института и Клеточной обсерватории Клармана в Институте Броуда рассказали о странном состоянии клеток в организме, которое возникает на ранних стадиях развития злокачественной опухоли и затем помогает раку приспособиться к химиотерапии.

Фото: Istock
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Устойчивость рака к химиотерапии является одним из основных препятствий для достижения стойкой ремиссии. Есть распространенное мнение, что в основе такой устойчивости к лекарствам лежат уникальные генетические мутации в опухолях. Однако в последнее время ученые все больше внимания обращают на негенетические изменения в раковых клетках, которые помогают последним приспосабливаться к лекарствам, пояснили исследователи из США.

Одним из способов развития резистентности (устойчивости) раковых клеток является изменение их идентичности. Так, например, чувствительная к гормонально-блокирующей терапии клетка рака предстательной железы может "превратиться" в клеточный тип, не требующий гормона для своего роста. Это происходит благодаря изменениям в экспрессии генов. То есть, с помощью клеток, включающих и выключающих определенные гены. В связи с чем одна опухоль может быть различной по своему составу. Эта неоднородность и создает проблемы для лечения, так как одно лекарство вряд ли будет работать сразу против нескольких типов клеток.

- Состояние клеток с высокой пластичностью является отправной точкой для большей части гетерогенности (разнородности), которую мы затем наблюдаем в опухолях, - отметил исследователь Туомас Таммела, добавив, что это крайне странное состояние клеток с высокой пластичностью возникает в процессе развития опухоли и сохраняется на протяжении всего ее роста.

Важно отметить, что не все клетки опухоли адаптируются к лекарствам, пояснили исследователи. Ученые предполагают, что, комбинируя химиотерапевтические препараты с новыми лекарственными средствами, предназначенными для высокопластичных клеток, можно предотвратить возникновение резистентности и обеспечить более длительные ремиссии.

Наука Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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