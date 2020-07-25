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25.07.2020 10:32
Рубрика: Общество

За сутки в России подтвержден 5871 случай COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,1% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое

1. Москва 648

2. Свердловская область 251

3. Ханты-Мансийский АО 193

4. Красноярский край 187

5. Нижегородская область 184

6. Санкт-Петербург 179

7. Мурманская область 165

8. Иркутская область 164

9. Московская область 148

10. Алтайский край 138

11. Хабаровский край 137

12. Ямало-Ненецкий АО 130

13. Ростовская область 124

14. Челябинская область 124

15. Ставропольский край 118

16. Оренбургская область 110

17. Приморский край 110

18. Омская область 108

19. Ульяновская область 104

20. Тюменская область 101

21. Новосибирская область 101

22. Воронежская область 99

23. Саратовская область 98

24. Краснодарский край 92

25. Волгоградская область 85

26. Пермский край 75

27. Республика Коми 70

28. Кемеровская область 68

29. Архангельская область 66

30. Сахалинская область 59

31. Кировская область 58

32. Томская область 55

33. Республика Саха (Якутия) 50

34. Белгородская область 47

35. Пензенская область 46

36. Чувашская Республика 44

37. Ивановская область 43

38. Ленинградская область 43

39. Республика Карелия 42

40. Республика Тыва 41

41. Камчатский край 41

42. Республика Дагестан 40

43. Республика Бурятия 40

44. Самарская область 39

45. Тамбовская область 38

46. Курганская область 38

47. Тульская область 37

48. Ярославская область 37

49. Республика Калмыкия 37

50. Республика Башкортостан 36

51. Костромская область 34

52. Республика Адыгея 34

53. Республика Мордовия 34

54. Рязанская область 32

55. Республика Татарстан 32

56. Республика Алтай 32

57. Амурская область 32

58. Владимирская область 31

59. Брянская область 30

60. Курская область 30

61. Смоленская область 30

62. Тверская область 30

63. Астраханская область 30

64. Вологодская область 27

65. Удмуртская Республика 27

66. Республика Марий Эл 25

67. Калужская область 23

68. Орловская область 21

69. Карачаево-Черкесская Республика 21

70. Республика Хакасия 21

71. Псковская область 20

72. Республика Ингушетия 20

73. г. Севастополь 20

74. Новгородская область 18

75. Республика Крым 18

76. Республика Северная Осетия 17

77. Калининградская область 16

78. Кабардино-Балкарская Республика 15

79. Магаданская область 15

80. Липецкая область 14

81. Чеченская Республика 14

82. Забайкальский край 13

83. Ненецкий автономный округ 3

84. Еврейская АО 3

85. Чукотский АО 1

Всего в России зарегистрировано 806720 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Московская область 0,2%

2. Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Липецкая область, Забайкальский край 0,3%

3. Орловская область, Республика Северная Осетия, Брянская область, Республика Дагестан 0,4%

4. Карачаево-Черкесская Республика, Новгородская область, Смоленская область, Рязанская область, Тульская область, Курская область 0,5%

5. Республика Ингушетия, Санкт-Петербург, Псковская область, Ярославская область, Еврейская АО, Калининградская область, Самарская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан 0,6%.

За сутки подтверждено 146 летальных случаев

Владимирская область 2

Ивановская область 5

Московская область 4

Орловская область 6

Смоленская область 1

Тверская область 2

Тульская область 4

Москва 14

Республика Коми 1

Архангельская область 4

Ленинградская область 6

Мурманская область 3

Псковская область 2

Санкт-Петербург 28

Республика Калмыкия 1

Краснодарский край 2

Астраханская область 1

Ростовская область 2

Республика Дагестан 3

Кабардино-Балкарская Республика 1

Ставропольский край 2

Республика Мордовия 1

Пермский край 6

Нижегородская область 4

Пензенская область 1

Самарская область 1

Свердловская область 11

Ханты-Мансийский АО 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Челябинская область 1

Республика Тыва 1

Алтайский край 1

Красноярский край 5

Кемеровская область 1

Новосибирская область 6

Омская область 4

Республика Саха (Якутия) 1

Приморский край 1

Амурская область 2

За весь период пандемии в России умерли 13 192 человека.

За сутки выписано из стационаров 8 366 выздоровевших

Белгородская область 95

Брянская область 36

Владимирская область 82

Воронежская область 197

Ивановская область 64

Калужская область 50

Костромская область 24

Курская область 87

Липецкая область 31

Московская область 265

Орловская область 39

Рязанская область 161

Смоленская область 51

Тамбовская область 37

Тверская область 22

Тульская область 38

Ярославская область 35

Москва 561

Республика Карелия 25

Республика Коми 141

Архангельская область 140

Ненецкий автономный округ 1

Вологодская область 50

Калининградская область 6

Ленинградская область 14

Мурманская область 254

Новгородская область 50

Псковская область 52

Санкт-Петербург 82

Республика Адыгея 30

Республика Калмыкия 40

Республика Крым 30

Краснодарский край 90

Астраханская область 57

Волгоградская область 88

Ростовская область 143

Республика Дагестан 51

Республика Ингушетия 34

Кабардино-Балкарская Республика 20

Карачаево-Черкесская Республика 12

Республика Северная Осетия - Алания 129

Чеченская Республика 2

Ставропольский край 100

Республика Башкортостан 44

Республика Марий Эл 24

Республика Мордовия 40

Республика Татарстан 42

Удмуртская Республика 55

Республика Чувашия 31

Пермский край 15

Кировская область 114

Нижегородская область 389

Оренбургская область 120

Пензенская область 38

Самарская область 106

Саратовская область 61

Ульяновская область 134

Курганская область 88

Свердловская область 416

Тюменская область 164

Ханты-Мансийский АО 348

Ямало-Ненецкий автономный округ 237

Челябинская область 133

Республика Алтай 21

Республика Тыва 144

Республика Хакасия 25

Алтайский край 394

Красноярский край 361

Иркутская область 193

Кемеровская область 121

Новосибирская область 112

Омская область 260

Томская область 64

Республика Бурятия 32

Республика Саха (Якутия) 67

Забайкальский край 61

Камчатский край 25

Приморский край 112

Амурская область 39

Магаданская область 17

Хабаровский край 133

Сахалинская область 70

За весь период пандемии выписано из стационаров России - 597 140 выздоровевших.

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