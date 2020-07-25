За сутки в России подтвержден 5871 случай COVID-19 в 85 регионах

1. Москва 648
2. Свердловская область 251
3. Ханты-Мансийский АО 193
4. Красноярский край 187
5. Нижегородская область 184
6. Санкт-Петербург 179
7. Мурманская область 165
8. Иркутская область 164
9. Московская область 148
10. Алтайский край 138
11. Хабаровский край 137
12. Ямало-Ненецкий АО 130
13. Ростовская область 124
14. Челябинская область 124
15. Ставропольский край 118
16. Оренбургская область 110
17. Приморский край 110
18. Омская область 108
19. Ульяновская область 104
20. Тюменская область 101
21. Новосибирская область 101
22. Воронежская область 99
23. Саратовская область 98
24. Краснодарский край 92
25. Волгоградская область 85
26. Пермский край 75
27. Республика Коми 70
28. Кемеровская область 68
29. Архангельская область 66
30. Сахалинская область 59
31. Кировская область 58
32. Томская область 55
33. Республика Саха (Якутия) 50
34. Белгородская область 47
35. Пензенская область 46
36. Чувашская Республика 44
37. Ивановская область 43
38. Ленинградская область 43
39. Республика Карелия 42
40. Республика Тыва 41
41. Камчатский край 41
42. Республика Дагестан 40
43. Республика Бурятия 40
44. Самарская область 39
45. Тамбовская область 38
46. Курганская область 38
47. Тульская область 37
48. Ярославская область 37
49. Республика Калмыкия 37
50. Республика Башкортостан 36
51. Костромская область 34
52. Республика Адыгея 34
53. Республика Мордовия 34
54. Рязанская область 32
55. Республика Татарстан 32
56. Республика Алтай 32
57. Амурская область 32
58. Владимирская область 31
59. Брянская область 30
60. Курская область 30
61. Смоленская область 30
62. Тверская область 30
63. Астраханская область 30
64. Вологодская область 27
65. Удмуртская Республика 27
66. Республика Марий Эл 25
67. Калужская область 23
68. Орловская область 21
69. Карачаево-Черкесская Республика 21
70. Республика Хакасия 21
71. Псковская область 20
72. Республика Ингушетия 20
73. г. Севастополь 20
74. Новгородская область 18
75. Республика Крым 18
76. Республика Северная Осетия 17
77. Калининградская область 16
78. Кабардино-Балкарская Республика 15
79. Магаданская область 15
80. Липецкая область 14
81. Чеченская Республика 14
82. Забайкальский край 13
83. Ненецкий автономный округ 3
84. Еврейская АО 3
85. Чукотский АО 1
Всего в России зарегистрировано 806720 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Московская область 0,2%
2. Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Липецкая область, Забайкальский край 0,3%
3. Орловская область, Республика Северная Осетия, Брянская область, Республика Дагестан 0,4%
4. Карачаево-Черкесская Республика, Новгородская область, Смоленская область, Рязанская область, Тульская область, Курская область 0,5%
5. Республика Ингушетия, Санкт-Петербург, Псковская область, Ярославская область, Еврейская АО, Калининградская область, Самарская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан 0,6%.
Владимирская область 2
Ивановская область 5
Московская область 4
Орловская область 6
Смоленская область 1
Тверская область 2
Тульская область 4
Москва 14
Республика Коми 1
Архангельская область 4
Ленинградская область 6
Мурманская область 3
Псковская область 2
Санкт-Петербург 28
Республика Калмыкия 1
Краснодарский край 2
Астраханская область 1
Ростовская область 2
Республика Дагестан 3
Кабардино-Балкарская Республика 1
Ставропольский край 2
Республика Мордовия 1
Пермский край 6
Нижегородская область 4
Пензенская область 1
Самарская область 1
Свердловская область 11
Ханты-Мансийский АО 3
Ямало-Ненецкий автономный округ 2
Челябинская область 1
Республика Тыва 1
Алтайский край 1
Красноярский край 5
Кемеровская область 1
Новосибирская область 6
Омская область 4
Республика Саха (Якутия) 1
Приморский край 1
Амурская область 2
За весь период пандемии в России умерли 13 192 человека.
Белгородская область 95
Брянская область 36
Владимирская область 82
Воронежская область 197
Ивановская область 64
Калужская область 50
Костромская область 24
Курская область 87
Липецкая область 31
Московская область 265
Орловская область 39
Рязанская область 161
Смоленская область 51
Тамбовская область 37
Тверская область 22
Тульская область 38
Ярославская область 35
Москва 561
Республика Карелия 25
Республика Коми 141
Архангельская область 140
Ненецкий автономный округ 1
Вологодская область 50
Калининградская область 6
Ленинградская область 14
Мурманская область 254
Новгородская область 50
Псковская область 52
Санкт-Петербург 82
Республика Адыгея 30
Республика Калмыкия 40
Республика Крым 30
Краснодарский край 90
Астраханская область 57
Волгоградская область 88
Ростовская область 143
Республика Дагестан 51
Республика Ингушетия 34
Кабардино-Балкарская Республика 20
Карачаево-Черкесская Республика 12
Республика Северная Осетия - Алания 129
Чеченская Республика 2
Ставропольский край 100
Республика Башкортостан 44
Республика Марий Эл 24
Республика Мордовия 40
Республика Татарстан 42
Удмуртская Республика 55
Республика Чувашия 31
Пермский край 15
Кировская область 114
Нижегородская область 389
Оренбургская область 120
Пензенская область 38
Самарская область 106
Саратовская область 61
Ульяновская область 134
Курганская область 88
Свердловская область 416
Тюменская область 164
Ханты-Мансийский АО 348
Ямало-Ненецкий автономный округ 237
Челябинская область 133
Республика Алтай 21
Республика Тыва 144
Республика Хакасия 25
Алтайский край 394
Красноярский край 361
Иркутская область 193
Кемеровская область 121
Новосибирская область 112
Омская область 260
Томская область 64
Республика Бурятия 32
Республика Саха (Якутия) 67
Забайкальский край 61
Камчатский край 25
Приморский край 112
Амурская область 39
Магаданская область 17
Хабаровский край 133
Сахалинская область 70
За весь период пандемии выписано из стационаров России - 597 140 выздоровевших.