За сутки в России подтвержден 5871 случай COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,1% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1. Москва 648 2. Свердловская область 251 3. Ханты-Мансийский АО 193 4. Красноярский край 187 5. Нижегородская область 184 6. Санкт-Петербург 179 7. Мурманская область 165 8. Иркутская область 164 9. Московская область 148 10. Алтайский край 138 11. Хабаровский край 137 12. Ямало-Ненецкий АО 130 13. Ростовская область 124 14. Челябинская область 124 15. Ставропольский край 118 16. Оренбургская область 110 17. Приморский край 110 18. Омская область 108 19. Ульяновская область 104 20. Тюменская область 101 21. Новосибирская область 101 22. Воронежская область 99 23. Саратовская область 98 24. Краснодарский край 92 25. Волгоградская область 85 26. Пермский край 75 27. Республика Коми 70 28. Кемеровская область 68 29. Архангельская область 66 30. Сахалинская область 59 31. Кировская область 58 32. Томская область 55 33. Республика Саха (Якутия) 50 34. Белгородская область 47 35. Пензенская область 46 36. Чувашская Республика 44 37. Ивановская область 43 38. Ленинградская область 43 39. Республика Карелия 42 40. Республика Тыва 41 41. Камчатский край 41 42. Республика Дагестан 40 43. Республика Бурятия 40 44. Самарская область 39 45. Тамбовская область 38 46. Курганская область 38 47. Тульская область 37 48. Ярославская область 37 49. Республика Калмыкия 37 50. Республика Башкортостан 36 51. Костромская область 34 52. Республика Адыгея 34 53. Республика Мордовия 34 54. Рязанская область 32 55. Республика Татарстан 32 56. Республика Алтай 32 57. Амурская область 32 58. Владимирская область 31 59. Брянская область 30 60. Курская область 30 61. Смоленская область 30 62. Тверская область 30 63. Астраханская область 30 64. Вологодская область 27 65. Удмуртская Республика 27 66. Республика Марий Эл 25 67. Калужская область 23 68. Орловская область 21 69. Карачаево-Черкесская Республика 21 70. Республика Хакасия 21 71. Псковская область 20 72. Республика Ингушетия 20 73. г. Севастополь 20 74. Новгородская область 18 75. Республика Крым 18 76. Республика Северная Осетия 17 77. Калининградская область 16 78. Кабардино-Балкарская Республика 15 79. Магаданская область 15 80. Липецкая область 14 81. Чеченская Республика 14 82. Забайкальский край 13 83. Ненецкий автономный округ 3 84. Еврейская АО 3 85. Чукотский АО 1 Всего в России зарегистрировано 806720 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Московская область 0,2% 2. Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Липецкая область, Забайкальский край 0,3% 3. Орловская область, Республика Северная Осетия, Брянская область, Республика Дагестан 0,4% 4. Карачаево-Черкесская Республика, Новгородская область, Смоленская область, Рязанская область, Тульская область, Курская область 0,5% 5. Республика Ингушетия, Санкт-Петербург, Псковская область, Ярославская область, Еврейская АО, Калининградская область, Самарская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан 0,6%. За сутки подтверждено 146 летальных случаев Владимирская область 2 Ивановская область 5 Московская область 4 Орловская область 6 Смоленская область 1 Тверская область 2 Тульская область 4 Москва 14 Республика Коми 1 Архангельская область 4 Ленинградская область 6 Мурманская область 3 Псковская область 2 Санкт-Петербург 28 Республика Калмыкия 1 Краснодарский край 2 Астраханская область 1 Ростовская область 2 Республика Дагестан 3 Кабардино-Балкарская Республика 1 Ставропольский край 2 Республика Мордовия 1 Пермский край 6 Нижегородская область 4 Пензенская область 1 Самарская область 1 Свердловская область 11 Ханты-Мансийский АО 3 Ямало-Ненецкий автономный округ 2 Челябинская область 1 Республика Тыва 1 Алтайский край 1 Красноярский край 5 Кемеровская область 1 Новосибирская область 6 Омская область 4 Республика Саха (Якутия) 1 Приморский край 1 Амурская область 2 За весь период пандемии в России умерли 13 192 человека. За сутки выписано из стационаров 8 366 выздоровевших Белгородская область 95 Брянская область 36 Владимирская область 82 Воронежская область 197 Ивановская область 64 Калужская область 50 Костромская область 24 Курская область 87 Липецкая область 31 Московская область 265 Орловская область 39 Рязанская область 161 Смоленская область 51 Тамбовская область 37 Тверская область 22 Тульская область 38 Ярославская область 35 Москва 561 Республика Карелия 25 Республика Коми 141 Архангельская область 140 Ненецкий автономный округ 1 Вологодская область 50 Калининградская область 6 Ленинградская область 14 Мурманская область 254 Новгородская область 50 Псковская область 52 Санкт-Петербург 82 Республика Адыгея 30 Республика Калмыкия 40 Республика Крым 30 Краснодарский край 90 Астраханская область 57 Волгоградская область 88 Ростовская область 143 Республика Дагестан 51 Республика Ингушетия 34 Кабардино-Балкарская Республика 20 Карачаево-Черкесская Республика 12 Республика Северная Осетия - Алания 129 Чеченская Республика 2 Ставропольский край 100 Республика Башкортостан 44 Республика Марий Эл 24 Республика Мордовия 40 Республика Татарстан 42 Удмуртская Республика 55 Республика Чувашия 31 Пермский край 15 Кировская область 114 Нижегородская область 389 Оренбургская область 120 Пензенская область 38 Самарская область 106 Саратовская область 61 Ульяновская область 134 Курганская область 88 Свердловская область 416 Тюменская область 164 Ханты-Мансийский АО 348 Ямало-Ненецкий автономный округ 237 Челябинская область 133 Республика Алтай 21 Республика Тыва 144 Республика Хакасия 25 Алтайский край 394 Красноярский край 361 Иркутская область 193 Кемеровская область 121 Новосибирская область 112 Омская область 260 Томская область 64 Республика Бурятия 32 Республика Саха (Якутия) 67 Забайкальский край 61 Камчатский край 25 Приморский край 112 Амурская область 39 Магаданская область 17 Хабаровский край 133 Сахалинская область 70 За весь период пандемии выписано из стационаров России - 597 140 выздоровевших.