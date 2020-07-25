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25.07.2020 16:11
Рубрика: Спорт

"Зенит" и "Химки" назвали составы на финал Кубка России

Текст: Максим Домчев

"Зенит" и "Химки" назвали составы на финальный матч Кубка России, который пройдет в Екатеринбурге сегодня в 17:00 по московскому времени.

В финале Кубка России формальными хозяином поля стал "Зенит". Чемпион России минувшего сезона выпустит в составе всех сильнейших игроков. С первых минут за команду Сергея Семака сыграют: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев, Оздоев, Барриос, Малком, Дзюба, Азмун. В запасе "Зенита" остались Одоевский, Васютин, Смольников, Осорио, Маммана, Жирков, Шатов, Ерохин, Сутормин, Мусаев, Ригони, Дриусси.

В составе вышедших в РПЛ "Химок", которые возглавляет Сергей Юран, сыграют: Лантратов, Данилкин, Гапон, Тихий, Смирнов, Мартусевич, Полярус, Боженов, Трошечкин, Корян, Дядюн. В запасе остались Хомич, Кухарчук, Мишуков, Тихонов, Конате, Алиев, Евдокимов, Барков, Генералов, Мурнин, Маляров, Георгиевский.

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Арбитром матча будет Владимир Москалев из Воронежа. Ассистенты главного арбитра - Дмитрий Мосякин и Дмитрий Березнев. Резервный судья - Алексей Матюнин, резервный ассистент судьи - Константин Шаламберидзе. VAR - Михаил Вилков, ассистент VAR - Алексей Стипиди.

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