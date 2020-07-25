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25.07.2020 19:11
Рубрика: Спорт

"Зенит" оформил "золотой дубль", выиграв Кубок России

Текст: Максим Домчев
Футболисты "Зенита" вслед за победой в чемпионате страны добились успеха и в Кубке России, переиграв в финале "Химки" - 1:0.
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

"Зенит" подошел к этому финалу в статусе безоговорочного фаворита. Действующий чемпион страны встречался с клубом только-только объявившим о том, что он в следующем сезоне сыграет в РПЛ. Однако химчане до матча обещали, что без боя не сдадутся.

Фото: РИА Новости
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Команда Сергея Юрана сдержала слово. В первом тайме у "Зенита" был всего один реальный момент, и на выручку "Химкам" пришла стойка ворот. После перерыва питерцы создали больше моментов, но пробить голкипера Илью Лантратова долгое время не удавалось. Только на 83-й минуте Малком заработал пенальти, который реализовал Артем Дзюба. В самом конце компенсированного времени химчане могли сравнять счет, но мяч после удара одного из игроков угодил в штангу.

Для "Зенита" это четвертая победа в Кубке России. Команда также сделала "золотой дубль", выиграв в одном сезоне два главных трофея.

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