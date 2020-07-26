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26.07.2020 22:21
Рубрика: Спорт

Стукнули по носу

После боя Александр Емельяненко попал в больницу
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 163(8217)
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко, вышедший на бой впервые за два года, вчистую проиграл соотечественнику Магомеду Исмаилову.

Поединок, который состоялся в Сочи без зрителей, проходил под диктовку Исмаилова и завершился в третьем раунде техническим нокаутом. Хотя все могло закончиться гораздо быстрее. В первой пятиминутке Емельяненко спас только гонг.

- Слежу за Александром с начала его карьеры. Это для меня особенный боец и особенная победа, - заявил Исмаилов, которому ради боя с Емельяненко пришлось перейти из среднего веса в тяжелый.

Фото: khamzat_chimaev/instagram.com
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До начала поединка многие считали фаворитом именно Александра. Но получилось, что он выглядел абсолютно неподготовленным, особенно к борьбе в партере, и беспомощным. А Исмаилов был чрезвычайно мотивирован и, главное, точен в своих ударах. Так что без травм не обошлось. После боя Емельяненко отправили в больницу, где ему диагностировали перелом носа. Кроме того, на следующий день тяжеловес прихрамывал в аэропорту.

"Все проходит, это тоже пройдет", - подвел Емельяненко исход поединка. Понятно, что серьезный удар был нанесен не столько здоровью, сколько самолюбию бойца, который в своих комментариях уже отказывается признавать поражение. Мол, Исмаилов его ничем не удивил. Что ж, оба соперника не против снова встретиться в октагоне. У Александра будет шанс "перевесить" оппонента не только на церемонии взвешивания.

На Александра Емельяненко обрушился град ударов, самолюбие тяжеловеса тоже пострадало

Кстати, ели речь зашла о реваншах, то старшему из братьев Емельяненко - Федору, многократному чемпиону ММА по разным версиям, еще один шанс решил дать бразилец Фабрисио Вердум. Их первый бой прошел в 2010-м. Тогда Вердум победил российского тяжеловеса болевым приемом в третьем раунде.

- Очень уважаю Федора, он для меня лучший в истории, - подчеркнул Вердум. - Хочу дать ему возможность снова провести бой со мной.

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