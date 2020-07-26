Боец Чимаев выиграл второй бой в UFC за 10 дней

Выступающий за Швецию уроженец Чеченской республики Хамзат Чимаев установил рекорд UFC.

Чимаев за 10 дней принял участие во втором турнире промоушена и добился победы. 16 июля он победил удушающим приемом Джона Филипса, при этом, согласно официальной статистике, в том поединке он нанес 124 точных удара, а пропустил два.

Минувшей ночью Чимаев в первом раунде победил новичка UFC Риза Макки. Поединок закончился победой техническим нокаутом, а шведский боец нанес сопернику 68 безответных ударов. В награду он получил бонус от организаторов за яркий бой. Помимо победы Чимаев стал первым в истории UFC, кому удалось одержать две победы с разницей в 10 дней.

После победы Чимаев вызвал на бой чемпионов сразу в двух весовых категориях - 84 кг и 70 кг, добавив, что он готов побить их обоих в один день.

"Я могу драться уже через час. Просто дайте мне знать. Я уничтожу всех", - заявил боец.