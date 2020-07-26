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26.07.2020 10:44
Рубрика: В мире

Борт МЧС России доставил в Киргизию большой груз лекарств и медтехники

Текст: Данияр Каримов

Сегодня утром в Киргизию прибыл очередной борт МЧС России. Он доставил в республику большой груз медикаментов, средств защиты и медицинского оборудования, необходимых для борьбы с COVID-19.

Фото: Авиабаза "Кант"
Россия направила в Киргизию спецборты с группами медиков

По данным посольства России в Бишкеке, стоимость очередной партии помощи составляет около 150 миллионов рублей. Республике он передается безвозмездно.

Прибывший сегодня груз включает в себя, в том числе, оборудование и препараты, предназначенные для интенсивной терапии. Это связано с необходимостью справиться с резким увеличением летальных случаев, вызванных в Киргизии COVID-19 и пневмонией. Власти республики объявили 30 июля днем национального траура.

Борт МЧС - третий за неделю, прибывший в Киргизию из России для оказания помощи. Несколькими днями ранее самолеты Минобороны и Министерства чрезвычайных ситуаций РФ доставили в горную республику около сотни медиков и гуманитарные грузы, предназначенные для местной системы здравоохранения. Медицинские работники разделены на группы, которые направлены в разные медучреждения Киргизии, включая региональные, для оказания практической помощи и консультационной поддержки.

Фото: EPA/DANIEL POCKETT
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Немногим ранее российская сторона также передала Киргизии на безвозмездной основе крупную партию ПЦР-тестов и реагентов для диагностирования коронавирусной инфекции, медоборудование, средства индивидуальной защиты.

По данным официальных источников, Россия оказывает Киргизии поддержку в рамках договоренностей между руководством двух стран.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков уже выразил благодарность специалистам из РФ за прибытие в страну в непростое для нее время. По его словам, Россия, как стратегический партнер и союзник республики, оказывает неоценимую помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Сооронбай Жээнбеков заявил о признательности президенту РФ Владимиру Путину за весомую поддержку в борьбе с опасной инфекцией.

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