Британия ввела двухнедельный карантин для приезжающих из Испании

Для граждан, приезжающих в Великобританию из Испании, снова введен 14-дневный карантин.

"Люди должны будут самоизолироваться на две недели", - рассказали в минтрансе страны. А в МИД рекомендовали воздержаться от поездок, кроме самых необходимых. Туроператоры уже начали отменять запланированные на ближайшее время рейсы.

В Испании отмечен рост числа заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2. Самая неблагоприятная ситуация в Каталонии и Арагоне. Жителям некоторых регионов, включая Барселону, не рекомендуется выходить на улицу без крайней необходимости. Об этом сообщает РИА Новости.