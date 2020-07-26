Через "Северный поток" возобновлена транспортировка газа в Европу

Прокачка газа была остановлена 14 июля для проведения плановых технических работ, сообщается на сайте компании. "Регулярные проверки и техническое обслуживание механических компонентов и систем автоматизации необходимы для эффективной, безопасной и надежной эксплуатации трубопроводной системы", - следует из слов управляющего директора Nord Stream AG Алексея Зайцева. При этом график работ по техобслуживанию трубопровода был заранее согласован с партнерами.

"Северный поток" прокачивает до 170 млн кубометров газа в сутки. Транспортировка начинается на побережье близ Выбога в России, оттуда газ поставляется на приемный терминал в немецком Любмине, а затем поступает в Бельгию, Данию, Францию, Нидерланды, Великобританию и другие страны. Газотранспортная система состоит из двух линий, протяженностью 1224 км каждая, а их общая мощность 55 млрд куб. м газа в год. Все необходимое оборудование для эксплуатации газопровода находится на береговых участках: различные датчики контроля давления, температуры, качества и потока газа, системы аварийного отключения и запорной арматуры, которые отделяют морскую часть газопровода от наземной.