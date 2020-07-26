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26.07.2020 11:32
Рубрика: Экономика

Через "Северный поток" возобновлена транспортировка газа в Европу

Текст: Елена Манукиян
"Северный поток" возобновил доставку газа из России в Европу после ремонта, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оператора проекта Nord Stream AG. "В воскресенье, 26 июля восстановлена работа обеих ниток газопровода", - говорится в сообщении.
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Прокачка газа была остановлена 14 июля для проведения плановых технических работ, сообщается на сайте компании. "Регулярные проверки и техническое обслуживание механических компонентов и систем автоматизации необходимы для эффективной, безопасной и надежной эксплуатации трубопроводной системы", - следует из слов управляющего директора Nord Stream AG Алексея Зайцева. При этом график работ по техобслуживанию трубопровода был заранее согласован с партнерами.

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"Северный поток" прокачивает до 170 млн кубометров газа в сутки. Транспортировка начинается на побережье близ Выбога в России, оттуда газ поставляется на приемный терминал в немецком Любмине, а затем поступает в Бельгию, Данию, Францию, Нидерланды, Великобританию и другие страны. Газотранспортная система состоит из двух линий, протяженностью 1224 км каждая, а их общая мощность 55 млрд куб. м газа в год. Все необходимое оборудование для эксплуатации газопровода находится на береговых участках: различные датчики контроля давления, температуры, качества и потока газа, системы аварийного отключения и запорной арматуры, которые отделяют морскую часть газопровода от наземной.

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