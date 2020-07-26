Четыре европейские страны призвали не ездить в Испанию

Вспышки коронавируса, отмеченные в разных уголках Испании, испугали власти ряда европейских стран. В итоге Великобритания, Франция, Норвегия и Бельгия настоятельно рекомендуют, а то и вовсе запрещают своим гражданам ездить в Испанию или в отдельные ее регионы.

В первую очередь речь идет о Каталонии, где за последние дни заболело уже более двух тысяч человек. Одной из мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса, стало закрытие всех ночных заведений. В ближайшие две недели по ночам не будут работать ни казино, ни дискотеки, ни бары и рестораны (к полуночи они должны быть закрыты).

В Барселоне ограничили вход на пляжи. Теперь там единовременно могут отдыхать на 15 процентов меньше людей, чем ранее (32 тысячи против 38 тысяч). Мэрия города напоминает о необходимости соблюдать рекомендуемую дистанцию в 1,5 метра и рекомендует заранее узнавать о заполненности пляжей (данные в интернете обновляются в режиме реального времени).

"Ситуация в Каталонии тревожит. Мы настоятельно рекомендуем французским гражданам избегать поездок туда, пока ситуация на этой территории не улучшится", - заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс. Тем, кто в настоящее время уже находится в Каталонии, рекомендуется ввергнуться на родину и пройти тест на COVID-19.

Норвегия ввела 10-дневный карантин для всех побывавших в Испании, а Великобритания и Бельгия - двухнедельный. В Соединенном Королевстве напоминают, что ограничительные меры могут отличаться в зависимости от того, в каком регионе Испании вы находитесь, но практически везде требуется носить маску при посещении общественных мест.

Оживившийся было после открытия границ туристический сектор снова пришел в упадок. В Барселоне в настоящее время открыты всего 80 отелей - 25 процентов от их общего количества. Да и те заполнены лишь на 20 процентов. "Вспышки коронавируса напрямую влияют на бронирование и отмену бронирования номеров. Спрос начинает исчезать, и у нас есть много мест в Испании, где сезон даже не начался, многие отели все еще закрыты", - отметил президент Испанской конфедерации отелей и туристических апартаментов Хорхе Маричал.