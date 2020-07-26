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26.07.2020 18:32
Рубрика: Власть

Welcome в россияне

Гражданство РФ можно получить теперь без отказа от имеющегося
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 163(8217)
О вступлении в силу очередной порции поправок в закон "О гражданстве РФ", значительно упрощающих процедуру получения российского паспорта иностранцами, "Российской газете" в интервью рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант Валентина Казакова. Изменения заработали с 24 июля.

Этой даты, по словам Казаковой, ждали многие, поскольку было отменено условие предоставления документов о желании выйти из имеющегося гражданства. "У многих причиной отказа от приобретения российского гражданства служил тот факт, что либо нужно было выйти из имеющегося гражданства, либо предъявить этот документ, который направлялся в полномочные органы государства гражданской принадлежности. Вот с 24 июля этот документ никому предоставлять не нужно, независимо от гражданской принадлежности", - пояснила Казакова.

"Значительное количество лиц из дальнего зарубежья, имеющих виды на жительство для проживания на территории РФ, с учетом изменившихся условий об отказе от имеющегося гражданства теперь скорее всего обратятся с заявлениями о приобретении гражданства", - прогнозирует Казакова.

Кроме того, понимая, что большое количество документов иностранный гражданин собирает для получения того или иного статуса, вместе с заявлением о приобретении гражданства не нужно будет предоставлять документы, подтверждающие источник средств существования. Так как это происходит, по словам начальника миграционного главка МВД, при подаче документов на вид на жительство.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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С 24 июля произошли также следующие изменения - граждане Украины, Белоруссии, Молдовы и Казахстана при получении вида на жительство сразу без срока проживания (ранее не менее 5 лет) смогут подавать документы на приобретение гражданства. На сегодняшний день это более 240 тысяч человек, проживающих в России с видом на жительство и подпадающих под процедуру упрощения приобретения гражданства.

Упростится процедура получения гражданства и для иностранцев, окончивших российские вузы. "По ранее действующему законодательству необходимо было представлять документы о том, что человек после окончания вуза отработал официально 3 года с отчислением в различные фонды социального страхования определенных денежных средств. Но, учитывая такую категорию иностранных граждан как выпускники вузов, которая востребована на рынке труда и адаптирована в российское общество, срок осуществления трудовой деятельности был снижен с 3 лет до 1 года. И я надеюсь, что данной нормой воспользуются многие иностранные граждане", - считает Валентина Казакова.

Зашел в беседе начальником миграционного главка МВД несомненно разговор и о том, как коронавирус отразился на миграционной ситуации в России. "С учетом закрытия границ с марта месяца на территорию России не въезжает большое количество иностранных граждан, с теми же гражданами, которые находятся в России, мы продолжаем активно работать. С учетом указов президента, которые определили особый порядок правового статуса на территории РФ иностранных граждан, все миграционные подразделения принимают иностранных граждан. И с марта месяца к нам обратилось более полутора миллионов иностранных граждан, которые хотели урегулировать свой правовой статус, то есть получить разрешительные документы, соответственно, продлить визы", - рассказала Валентина Казакова.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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В связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией миграционщики предсказуемо зафиксировали спад в обращениях к ним - приблизительно на 30 процентов. При этом по вопросам получения гражданства, даже несмотря на коронавирус, фиксируется рост количества соискателей. Прирост - в два с лишним раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Если говорить в абсолютных цифрах, то порядка 300 тысяч человек за первое полугодие приобрели гражданство Российской Федерации. И, конечно, этому способствуют те изменения в законодательстве, которые произошли в текущем году. В июне вступили в силу изменения, которые сократили срок рассмотрения заявления о приобретении гражданства с 6 до 3 месяцев", - напомнила Валентина Казакова.

Кроме того, граждане Белоруссии и Украины освобождены от процедуры прохождения собеседования, если они попадают под условия носителей русского языка. Это означает, что украинцам и белорусам, свободно владеющим русским языком, не придется проходить собеседование специально образованной комиссией МВД России.

Как будет проходить собеседование для всех остальных граждан иностранных государств, попадающих под условия нормы носителей русского языка, можно будет вскоре узнать на сайте МВД. "Очень было много нареканий о том, что в одном субъекте спрашивают правила русского языка, в другом заставляют писать диктанты - вот для того, чтобы унифицировать эти процедуры, МВД разработало контрольно-измерительные материалы", - пояснила начальник главка МВД по вопросам миграции.

Фото: iStock
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В целом же в МВД фиксируют тенденцию ежегодного роста числа иностранцев, желающих приобрести гражданство РФ. Если в прошлом году в российское гражданство было принято порядка 500 тысяч человек, то только за первое полугодие этого года изъявили желание и были приняты в гражданство РФ уже более 300 тысяч человек.

Стоит отметить, что вступившие в силу 24 июля поправки - не последние из числа вводящих послабления для иностранцев, желающих стать россиянами.

12 октября текущего года вступят в силу изменения в закон "О гражданстве", которые позволят работоспособным гражданам, имеющим совершеннолетних детей - граждан РФ и проживающих на территории России, приобрести наше гражданство. Пока российское гражданство могут приобрести только нетрудоспособные родители пенсионного возраста, имеющие совершеннолетних детей - граждан России. А с 12 октября уже трудоспособные, то есть люди, еще не достигшие пенсионного возраста, смогут приобрести гражданство "по детям, проживающим на территории России". "Я думаю, что после этих изменений количество трудоспособных граждан в возрасте от 40 до 60 лет увеличится", - заключила Валентина Казакова.

Власть Право Личные документы Правительство МВД Закон о гражданстве

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