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26.07.2020 17:25
Рубрика: Экономика

Отчет пошел на дни

До 30 июля надо успеть сообщить налоговикам о полученных в прошлом году доходах
Текст: Роман Маркелов
До конца декларационной кампании остались считаные дни. В этом году сообщить Федеральной налоговой службе (ФНС) о доходах, полученных в 2019 году, граждане должны до 30 июля. Обычный срок окончания кампании - 30 апреля - был сдвинут на три месяца из-за пандемии коронавируса.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Кто должен подавать декларацию

Самостоятельно подавать декларацию налоговикам нужно тем, кто получил доход от физлиц по договорам гражданско-правового характера (договору найма, договору аренды любого имущества) или от продажи имущества, находящегося в собственности менее минимального предельного срока владения (3-5 лет).

Фото: iStock
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Кроме того, подавать декларацию должны те, кто получает доходы из-за рубежа, выиграл в лотерею, получил в подарок имущество не от близких родственников или получил доход,с которого налоговый агент (в подавляющем большинстве случаев это работодатель) не удержал НДФЛ.

Отчитаться о своих доходах за 2019 год также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты,и другие лица, напоминают в ФНС.

Какими способами можно подать декларацию

Форму 3-НДФЛ в налоговый орган может подать сам плательщик или его представитель. Это можно сделать по почте или в электронном виде в "Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц" на сайте ФНС.

Личный кабинет позволяет в онлайн-режиме заполнить декларацию и направить ее в налоговый орган с приложением необходимых документов. При этом программное обеспечение автоматически переносит в налоговую декларацию персональные сведения о налогоплательщике и сведения о доходах.

Также можно использовать бесплатную программу "Декларация" за соответствующий год. Она тоже есть на сайте ФНС (в разделе "Программные средства"). Заполненную таким образом декларацию можно распечатать, а можно направить в налоговый орган в электронном виде через тот же "Личный кабинет".

Какие санкции ожидают тех, кто не подаст декларацию вовремя

Это приведет к штрафу в 5% от неуплаченной в установленный срок суммы налога за каждый полный или неполный месяц просрочки. При этом в итоге штраф не может быть больше 30% указанной суммы, но и не может быть меньше 1000 руб­лей.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Роман Маркелов

Чем отличается порядок подачи декларации в этом году

В период пандемии, кроме переноса срока представления налоговой отчетности, в налоговых органах были предусмотрены специальные боксы для сдачи документов налогоплательщиками. Налогоплательщики могут использовать указанные боксы для сдачи всех документов, в том числе налоговых деклараций, без обращения к инспектору.

Декларации, сданные в бокс, изымаются и регистрируются каждый день. Но при ­таком способе коммуникации с налоговиками ФНС реко­мендует плательщикам оставлять номер своего телефона для связи.

Чем отличается схема подачи декларации для тех, кто рассчитывает получить налоговый вычет

Если декларация предоставляется только чтобы получить налоговые вычеты (социальные, имущественные, инвестиционные - какие угодно), то представить такую декларацию можнов любое время в течение года. То есть срок до 30 июля на них не распространяется.

Декларация представляется в налоговый орган по месту ­постоянной регистрации физлица.

Что ожидает плательщика, если он допустит в декларации ошибку

Если плательщик обнаружил, что не отразил (или неполностью отразил) в декларации какие-то сведения или допустил ошибку, которая привела к занижению суммы НДФЛ, подлежащей уплате, то он обязан внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган ее уточненный вариант.

В этом году из-за пандемии для приема документов в налоговых устанавливали специальные боксы - через них можно сдавать и декларации

При обнаружении налогоплательщиком в поданной декларации недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы НДФЛ, подлежащей уплате, он вправе внести необходимые изменения в декларацию и представить налоговикам уточненный вариант.

Такая уточненная декларация, предоставленная после установленного срока ее подачи, не считается представленной с нарушением срока и, следовательно, не влечет взыскание штрафа за несвоевременное представление декларации, подчеркивают в ФНС.

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