Ровно через 100 дней, 3 ноября, американцы отправятся к урнам и будут выбирать президента страны. Исход такого голосования и в спокойные годы бывает предугадать непросто, а на фоне тех кризисов, которыми охвачена Америка сегодня, их результат не взялся бы предсказать сам Нострадамус.

Главным фактором неопределенности, безусловно, является пандемия коронавируса, эпицентром которой США остаются вот уже несколько месяцев. Впереди предвыборная кампания, каких Америка еще не видела. Сезон праймериз в этот раз успел лишь начаться, и уже очевидно, что и основная кампания, которая обычно разворачивалась в США с конца августа, когда две основные партии официально называли своих кандидатов, пройдет в сильно урезанном формате.

77-летнему Джозефу Байдену, кандидату от Демократической партии, небезопасно в традиционной для кандидатов манере колесить по штатам и общаться с избирателями. Да и в силу возраста Байден почти при любом появлении на публике выдает "перлы", дающие повод для насмешек республиканцев. По большому счету его предвыборная стратегия сводится к тому, чтобы дать Дональду Трампу самостоятельно "сгореть" в череде кризисов.

Похоже решающую роль пандемии на предстоящих выборах осознал даже и Трамп, который поначалу только отмахивался от предостережений медиков, раздражаясь, что вынужденный локдаун просаживает экономику и выбивает у него из рук козыри для переизбрания.

В результате президент США, категорически отказывавшийся носить маску, на минувшей неделе вдруг появился в ней на публике и назвал ношение маски патриотичным. Дальше - больше, и президент, еще недавно вопреки советам медиков организовавший митинг перед сторонниками, теперь решил отменить съезд республиканцев во Флориде, планировавшийся на август, дабы "не подавать дурной пример". Трампу, обещавшему "вновь сделать Америку великой", для победы надо убедить избирателей в двух вещах. Во-первых, в том, что экономический рост до пандемии был именно его заслугой, а значит, он как никто другой знает, как восстановить страну после победы над коронавирусом. Во-вторых, в том, что в катастрофической ситуации с COVID-19 в стране виноваты не федеральные власти, а кто-то другой - будь то оппозиция, власти штатов или Китай.

Еще одним вызовом для властей всех уровней стали волнения и погромы на расовой почве, охватившие страну с конца мая. Казалось, протесты пошла на спад, но на минувших выходных Сиэтл вновь стал ареной жестких стычек между полицией и активистами .

В этих контекстах выборы могут стать референдумом по антикризисной эффективности властей на президентском и на остальных уровнях. Американская пресса и социологи все смелее предрекают "синюю волну" - сокрушительную победу кандидатов от демпартии на президентских и парламентских выборах, что позволило бы "слонам" получить под свой контроль не только Белый дом, но и обе палаты Конгресса США (Прим. "РГ": синий цвет и слон являются официальными символами демократов).

Америку, охваченную протестами и болеющую коронавирусом, ждет беспрецедентная предвыборная кампания с непредсказуемым исходом

По данным агрегатора Real Clear Politics, Трамп в среднем отстает от Байдена примерно на 9 пунктов: 40,9 процента против 49,6. А авторитетный ресурс FiveThirtyEight считает, что демократы по итогам выборов могут получить до 60 из 100 мандатов в сенате США, где они сейчас в меньшинстве.

В тоже время, результаты соцопросов о Трампе после его никем не предсказанной победы в 2016 году следует воспринимать с определенной поправкой. Как необходимо учитывать и то, что в условиях непрямой избирательной системы в США президентом может стать тот, кто получил меньшинство голосов избирателей. Поэтому отставание Трампа от Байдена не означает его автоматического поражения. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов возможность новых сюрпризов, а также обеспечивший в 2016 году победу Трампа феномен его "молчаливых сторонников", которые до поры до времени громко не заявляют о своих предпочтениях, но тогда в последний момент склонили чашу весов в его пользу.

Между тем

Кандидат в президенты США и шоумен Канье Уэст, страдающий, как выяснилось, биполярным расстройством, продолжает шокировать американскую публику. Идущий на ноябрьские выборы от вновь созданной "Партии Дня рождения" (Birthday Party) рэпер плачет и нецензурно ругается на встрече с избирателями, обещает каждому по миллиону долларов за рождение ребенка и грозит превратить чрезвычайно напряженную президентскую кампанию-2020 в настоящий цирк. Нынешний рейтинг Уэста в 2 процента находится в рамках статистической погрешности, но в истории выборов США "третьи кандидаты" не раз играли значительную роль, порой предопределяя исход борьбы за Белый дом.

Самым успешным из "независимых кандидатов" стал техасский миллиардер Росс Перо. На выборах 1992 года за него проголосовали почти 20 миллионов избирателей (около 19 процентов). Считается, что техасец "откусил" консервативные голоса у республиканца Джорджа Буша-старшего, что привело в итоге к победе демократа Билла Клинтона.

Еще раньше - в 1968 году - кандидат от Американской независимой партии Джордж Уоллес получил 13,5 голоса избирателей и, что важно, 46 голосов выборщиков (за Перо ни один выборщик не голосовал). Этого хватило для того, чтобы кандидат от демпартии Хьюберт Хамфри проиграл республиканцу Ричарду Никсону.

Подготовил Александр Гасюк