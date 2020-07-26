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"Довод" может выйти в Европе до конца лета

Новости
    26.07.2020, 19:50
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Киностудия Warner Bros. ведёт переговоры с европейскими кинотеатрами о показе фильма "Довод" уже в конце августа, сообщает Variety. Если всё пройдет удачно, то сеансы могут начаться ровно через месяц.

Фото: youtube.com
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Согласно инсайду, переломным моментом в пользу международного релиза фильма, опережающего кинопрокат в США, стало открытие китайских кинотеатров на прошлой неделе. К тому же киностудия делает большие ставки в целом на азиатского зрителя, который уже финансово поддержал кинопрокатчиков в период пандемии. Так, за один уик-энд сиквел фильма "Поезд в Пусан" заработал рекордные 20 миллионов долларов всего на четырех территориях Азии.

Именно на фильм Кристофера Нолана кинотеатры по всему миру возлагают большие финансовые надежды.

При этом существуют высокие опасения, что преждевременный международный релиз фильма с его последующим прокатом в США может привести к пиратству, что заведомо снизит прибыль от проката фильма в Соединенных Штатах. Ранее появлялись слухи, что Нолан оказался не в восторге от идеи асинхронного проката и выступал за релиз фильма в один день в США и за рубежом.

Первоначально дебют "Довода" планировался на 17 июля, но был перенесен на 31 июля, а затем - на 12 августа.

"Если дистрибьюторское сообщество не получит новых фильмов в ближайшие несколько месяцев, то не будет и самого дистрибьюторского сообщества. Для большинства, если не для всех крупных студийных фильмов, от 70% до 80% всех кассовых сборов приходится на заграницу, и кажется, что об этом забыли", - заявил Variety один из высокопоставленных представителей дистрибьюторской компании.

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