Нолан и Warner Bros. поспорили о дате выхода "Довода"

Пандемия COVID-19 продолжает оказывать влияние на индустрию развлечений, вынуждая кинокомпании переносить даты больших кинопремьер.

Дата выпуска фильма "Довод" переносилась уже дважды по причине пандемии, закрытых кинотеатров и желания режиссера фильма Нолана выпустить фильм исключительно в кинотеатрах, а не на онлайн-платформах.

Warner Bros. выступает за возможность показа фильма сначала за рубежом, а позже, с улучшением эпидемиологической ситуации, и в Северной Америке, однако при данных обстоятельствах существует большой риск пиратства и публикации фильма в сетях до его выхода в США, отмечает американский журнал Vulture. Сам же Нолан не поддерживает данную идею, предлагая синхронизировать даты релиза и поддержать отечественные кинотеатры. В чём Кристофер Нолан и Warner Bros. точно не имеют разногласий, так это в вопросе того, что зритель должен увидеть фильм максимально безопасным для здоровья образом.

Учитывая тот факт, что фильм, по некоторым оценкам, должен собрать около 800 миллионов долларов, чтобы окупиться, можно с большой вероятностью заявить, что создатели фильма перенесут дату релиза и в третий раз.

Пока дата выхода фильма назначена на 12 августа.

Ранее стало известно, что "Довод" будет длиться два с половиной часа.